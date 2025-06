Docufilm sui ragazzi del Villaggio: "Una storia di rivalsa e riscatto"

Un tempo compagni di scuola al Villaggio, oggi protagonisti di un docufilm che ne racconta la storia. Grande partecipazione, a Signa, alla presentazione del progetto ’I ragazzi del Villaggio’ a cura del regista Federico Micali, che ha già firmato pellicole come ’L’Universale’, sul celebre cinema fiorentino, e ’Le chiavi di una storia’, sul quartiere dell’Isolotto. Il Villaggio Scolastico Artigiano, nato nel 1945 grazie al maestro Leopoldo Fantozzi, accoglieva i ragazzi in difficoltà e li accompagnava sia al conseguimento della licenza media, ma soprattutto li aiutava a imparare un mestiere, grazie all’interazione con le aziende del territorio.

"Ho accolto un ragazzo al Villaggio, ho accompagnato un allievo al lavoro" era, non a caso, la frase incisa sulle mura del Villaggio. Ora, nell’80esimo anniversario della nascita, la storia di questa pionieristica scuola-laboratorio sarà protagonista di un film documentario, realizzato dall’associazione Villaggio Scolastico Artigiano in collaborazione con il Comune di Signa. Al centro ci saranno le voci degli ex allievi e di tutti coloro che hanno contribuito a scrivere una pagina importante del territorio.

"Sono sempre stato affascinato dalle storie collettive - ha dichiarato il regista, che è anche nipote del fondatore - e il Villaggio è sicuramente una grande storia di rivalsa e riscatto, resa possibile dalla collaborazione di moltissimi soggetti. Ma è anche una storia familiare, dato che mio nonno ne è stato il fondatore: solo a distanza di anni mi sono reso conto dell’importanza che aveva avuto. È venuto il momento di raccontarla, intrecciando i ricordi dei ‘ragazzi’ con quelli degli altri familiari che sono parte operativa di questo progetto".

All’incontro di presentazione erano presenti anche il sindaco di Signa, Giampiero Fossi; Osanna Fantozzi, figlia del maestro; Ludovico Arte, dirigente scolastico dell’Itt Marco Polo, e Giovanni Fiaschi, ex allievo. Intanto, il Villaggio attende un nuovo futuro. Nel 2024 l’immobile è stato acquistato dal Comune (per circa 600mila euro) e la sua gestione sarà seguita da una Fondazione. Si stanno ora cercando fondi per il restauro (info e raccolta https://sostieni.link/38197) mentre è stata avviata una collaborazione fra Comune, scuola professionale edile e Cpt di Firenze per ospitarvi un corso per addetti del settore edile.