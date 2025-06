Il Villaggio Artigiano in un film. La scuola all’avanguardia rivive

In attesa dei lavori di restauro, il Villaggio Scolastico Artigiano punta a ricostruire la propria storia. Lo fa con un appello agli ex allievi e con un evento in programma il 19 giugno (alle 18.30) all’esterno del Museo della Paglia di Signa (viale Mazzini). Nell’occasione verrà presentato "I Ragazzi del Villaggio", un film documentario nato dall’associazione Villaggio Scolastico Artigiano in collaborazione con il Comune, che intende raccontare la storia di questa realtà. Affidato al regista Federico Micali, il docufilm verrà girato da settembre e darà voce proprio a chi, grazie al Villaggio, ha visto cambiare la propria vita. All’evento parteciperanno il sindaco Giampiero Fossi; Osanna Fantozzi, figlia del maestro Leopoldo, che fondò il villaggio nel 1945; Ludovico Arte, dirigente scolastico dell’Itt Marco Polo; Giovanni Fiaschi, ex allievo. Durante la serata verrà lanciata la raccolta fondi per finanziare il film ma anche per sostenere il restauro dell’edificio. Nato dalla visione illuminata del maestro Leopoldo Fantozzi, il Villaggio ha rappresentato un modello di alternanza scuola/lavoro ante litteram proseguendo la propria attività per oltre 50 anni e dando uno sbocco a tanti ragazzi che altrimenti non avrebbero proseguito gli studi. Nel 2024 l’acquisto da parte del Comune. In futuro la gestione del Villaggio sarà seguita da una Fondazione.

Lisa Ciardi