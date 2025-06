La Piana regno dei piccoli. Si accende Luglio Bambino. Musei e prime nazionali

"Eh!": un titolo decisamente conciso quello scelto per l’edizione numero 31 di "Luglio Bambino" ma che racchiude un mondo intero visto che è la locuzione più compresa e utilizzata dai bambini del mondo. E saranno proprio la multiculturalità e la pace il filo conduttore della manifestazione che, dal 2 al 16 luglio, con oltre 70 eventi, toccherà sette comuni - Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Q4 e Q5 di Firenze. In calendario ben tre prime nazionali, 18 compagnie anche under35 che proporranno i loro spettacoli e 24 associazioni coinvolte per un programma tra spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale.

Il festival, con la direzione artistica e la realizzazione di Fondazione Accademia dei Perseveranti, promosso e sostenuto dal Comune di Campi Bisenzio e la collaborazione delle realtà teatrali, culturali e sociali del territorio, è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze. Tra gli appuntamenti da non perdere, le prime nazionali di "Zeno l’alieno" di iNuovi / Fondazione Accademia dei Perseveranti, "Respiro" del Collettivo Clochart e "Capitan Coraggio e Madama Paura" di Catalyst (info: [email protected]). "Anche quest’anno Campi Bisenzio si prepara ad accogliere Luglio Bambino – sottolinea il sindaco Andrea Tagliaferri - una manifestazione che rappresenta un momento speciale che crea occasioni preziose di socializzazione, gioco e condivisione nel nostro territorio, promuovendo al tempo stesso valori come l’inclusione, la creatività e la partecipazione".

Prima dell’apertura ufficiale, il festival inizierà con "Aspettando Luglio Bambino" a Campi Bisenzio, con la lettura e laboratorio "Una Cenerentola Cinese" a cura di Biblioteca Tiziano Terzani presso La Piccola Biblioteca (giovedì 3 luglio ore 17.00). Dal 2 partirà "Luglio Bambino Metropolitano" a Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa, Scandicci, Quartiere 4 e Quartiere 5 di Firenze. Programma completo su www.lugliobambino.com.

Sandra Nistri