La Pineta dei Bambini. Sessanta spettacoli e animazione in estate

Al via da lunedì prossimo La Pineta dei bambini, un‘iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura e turismo in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Fino al 21 agosto nella Pineta “Emilio Tarabella” (via Matteotti, 16) un ricco calendario di attività gratuite rivolte ai bambini dai 3 ai 10 anni. Teatro, laboratori, spettacoli, letture, giochi e animazione in un programma di oltre 60 appuntamenti realizzato dal Comune di Forte dei Marmi in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Attività laboratoriali, giochi e spettacoli per un’estate dedicata ai più piccoli. Un’occasione per avvicinare i bambini al teatro, alla musica e alla creatività nell’accogliente contesto della pineta. "Forte dei Marmi è da sempre un luogo del cuore per tante famiglie - dichiara l’assessore al turismo Graziella Polacci - ci sono bambini che hanno trascorso qui le estati più belle della loro infanzia e che oggi, da adulti, scelgono di tornare portando con sé i propri figli. Questo legame affettivo profondo, che si rinnova di generazione in generazione, è una delle caratteristiche più preziose del nostro paese. La Pineta dei bambini è anche un omaggio a questo amore duraturo: uno spazio sicuro e accogliente dove bambini residenti e ospiti possono giocare, creare e imparare divertendosi, all’insegna della fantasia, della condivisione e della scoperta. È uno dei progetti più amati della nostra programmazione estiva". "Con La Pineta dei bambini - osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – proponiamo anche quest’anno un denso programma di appuntamenti ad ingresso libero, tutti dedicati ai più piccoli. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, possiamo dare continuità a un progetto che si rinnova estate dopo estate, coinvolgendo quotidianamente bambini e famiglie in attività artistiche ed educative".