A lezione dai carabinieri per riconoscere e sventare i tentativi di truffa

Quello delle truffe è un universo sfaccettato, fluido, che si evolve e si adegua ai tempi. Senza confini definiti, senza zone rosse o franche. A muoversi è un esercito di truffatori con uno sterminato campionario degli inganni: dal finto carabiniere che racconta di figli o nipoti rimasti coinvolti in fantomatici incidente, facendo leva sull’amore e la paura per spillare soldi alle vittime; al phishing, con i link inviati sul telefono o mail che, una volta attivati, possono dare accesso ai dati sensibili e bancari. Le truffa dell’amore, che fanno leva sul bisogno di affetto delle persone sole, i finti annunci di lavoro, i tecnici fasulli...

Proprio per mettere in guardia la cittadinanza dal rischio di raggiri che si nasconde dietro l’angolo, “Il Fienile”, in collaborazione e con la partecipazione della Parrocchia del Varignano, la Fondazione Casa Lucca, il Germoglio ed il Contesto, organizzano un interessante incontro con i Carabinieri. L’appuntamento è per domani, con inizio alle 17.30, presso la sede del circolo in via del Pastore 1, al quartiere Varignano.

Un’occasione di confronto e collaborazione tra una rappresentanza dei Carabinieri, guidata dal comandante della stazione di Viareggio luogotenente Raffaele Ferraro, i cittadini e le associazioni, che ruoterà attorno ad un argomento di cui, sempre più spesso, sentiamo parlare: le truffe.Che, però, possono essere scoperte e vanificate grazie ad una capillare informazione, un’efficace prevenzione ed una interconnessione tra forze dell’ordine, enti, associazioni e mezzi di informazione. Non avere paura di denunciare i fatti, testimoniare le proprie esperienze, chiedere consigli e risposte possono creare le condizioni per limitare il fenomeno e generare una positiva fiducia nella società. Un impegno, da parte di tutte le realtà coinvolte, che non si fermerà allo spazio di un pomeriggio, ma che intende aprire nuovi percorsi e prospettive.