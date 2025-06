Armani e la Capannina. Ci sono altre cordate pronte a fare una maxi offerta

Da quindici giorni in Versilia non si parla d’altro, della voce cioè che vorrebbe lo stilista Giorgio Armani (nella foto) vicino all’acquisizione della Capannina di Franceschi, a Forte dei Marmi. Armani avrebbe messo una prima firma all’accordo per rilevare dalla famiglia Guidi La Capannina. E’ quanto ha scritto il sito Fashionmagazine. La società dello stilista, però, si limita a un no comment. Sempre secondo indiscrezioni La Capannina sarebbe stata valutata circa 12 milioni di euro. Le voci su un interesse dello stilista per il noto locale circolano da mesi. La Capannina è nata nel 1929 e da cinquanta anni è di proprietà della famiglia Guidi, che tuttavia, complice anche la scomparsa di Gherardo Guidi lo scorso autunno, vorrebbe cedere l’attività.

Nel frattempo c’è anche un gruppo di imprenditori italiani e stranieri interessato all’acquisizione della Capannina e della Bussola di Viareggio. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi l’ex deputato lombardo Giorgio Jannone Cortesi, che fa parte della cordata. "Abbiamo da tempo formalizzato il nostro interesse, subordinato all’esito di una due diligence, per l’acquisizione della Capannina di Forte dei Marmi, il più antico locale d’ Italia, fondato nel 1929, e della Bussola di Viareggio - afferma Jannone Cortesi - Del gruppo che rappresento fanno parte, oltre al sottoscritto, i principali operatori del settore termale e del benessere a livello nazionale ed internazionale".