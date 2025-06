Una sede per la Pugilistica. A novembre la struttura di fianco al Palasport

A novembre la Pugilistica di Forte dei Marmi avrà a disposizione una nuova struttura dove poter svolgere la propria attività. Si tratta di un modulo prefabbricato di circa 180 metri quadrati che, seppur pensato come soluzione temporanea in attesa dell’individuazione della sede definitiva, risponde con efficacia alle necessità della società sportiva. La struttura sorgerà a Vittoria Apuana nell’area verde adiacente al Palazzetto dello Sport, lato Viareggio, e comprenderà due palestre: una principale, attrezzata con ring e spazi per gli allenamenti di pugilato, e una seconda palestra destinata sia all’attività a corpo libero della stessa Pugilistica sia alla preparazione fisica delle altre società sportive che gravitano all’interno del Palazzetto. Completano il modulo spogliatoi, docce e servizi igienici per uomini e donne. La struttura, secondo le previsioni, dovrebbe essere operativa intorno ai primi di novembre.

"Dopo quarant’anni, finalmente- afferma con soddisfazione Alberto Mattugini consigliere allo Sport - riusciamo a dare una risposta concreta a questo annoso problema. Ricordo, infatti, fin da quando ero bambino e frequentavo il Palazzetto dello Sport, quanto fosse sacrificata la Pugilistica, relegata sotto le tribune della struttura. La Pugilistica Forte dei Marmi, rifondata nel 1989 ma attiva originariamente già dal 1939, rappresenta un’eccellenza sportiva che ha portato nel tempo risultati a livello regionale e nazionale. Essere riusciti oggi a trovare una collocazione più adeguata mi rende particolarmente felice".

"Pur trattandosi di una sistemazione temporanea – precisa e conclude Mattugini – gli spazi che stiamo realizzando saranno sicuri, funzionali e in grado di restituire alla Pugilistica la giusta dignità che merita, offrendo un ambiente all’altezza dell’attività svolta e capace di accogliere anche nuovi giovani atleti. So che all’interno della società vengono coinvolti anche i più piccoli, a partire dai sei anni, con attività come il gioco box, che unisce movimento, educazione e primi elementi tecnici in un contesto sano e formativo. È anche a loro che guardiamo con questo intervento. Ringrazio l’ufficio lavori pubblici e l’ufficio sport per questo primo risultato significativo".

Francesca Navari