L’estate entra nel vivo. Con omaggi a Nuti e Hack

Entra nel vivo l’Estate, a Sesto e Calenzano, con un ampio calendario di iniziative promosse dai due Comuni. Sul territorio calenzanese, dal 29 giugno al 27 agosto, serate di cinema, spettacoli teatrali, interviste agli attori, musica rock e classica saranno gli ingredienti di ’Calenzano Estate’. "La manifestazione - commenta la vicesindaco con delega alla Cultura Martina Banchelli - coinvolgerà diversi luoghi simbolici del territorio, tra cui il borgo di Calenzano Alto con il Castello e il MuFiS, piazza Vittorio Veneto e il parco del Neto per animare e valorizzare varie aree della città. In programma appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo, con proposte dedicate a diverse fasce d’età e interessi". Ci sarà fra l’altro, un omaggio a Francesco Nuti a 70 anni dalla nascita. Il giornalista Federico Berti intervisterà i protagonisti dei suoi film: il 3 luglio Edy Angelillo, il 15 luglio Annamaria Malipiero, il 17 luglio Antonio Petrocelli. Omaggio anche a Margherita Hack, il 23 luglio, con la conferenza-spettacolo ’Siamo figli delle stelle’.

Al teatro saranno dedicate diverse serate e tutti i lunedì sera di luglio sarà possibile assistere a una proiezione cinematografica all’aperto nel giardino del Castello. In programma anche attività per i più piccoli. Tutti gli eventi sono gratuiti. Programma completo su www.comune.calenzano.fi.it.

A Sesto gli eventi estivi saranno in tutti i quartieri. Ad arricchire il programma quest’anno anche le attività promosse nell’ambito del progetto ’Ri-Genera: animazione sociale e culturale per una comunità più sicura’ realizzato dal Comune grazie a un finanziamento erogato nell’ambito del programma regionale del Fondo sociale europeo Plus. "Il progetto Ri-Genera – dice la vicesindaco Claudia Pecchioli - ci ha permesso di attivare nuove energie, portando iniziative ed eventi originali in spazi nuovi. Accanto a questo confermiamo appuntamenti ormai immancabili come i Giovedì sotto le stelle, 4 serate di shopping, intrattenimento e divertimento nel nostro centro". Il via, il prossimo mercoledì, sarà con la prima delle due serate di Colonnata sotto le stelle, in piazza Rapisardi: alle 18 caccia al tesoro per bambini dai 7 agli 11 anni, alle 21 musica dal vivo con Noisyfirlsband (programma intero: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/ColonnataSottoLeStelle). A luglio tornano, immancabili, i Giovedì sotto le stelle in centro. Si inizia il 3 luglio con la Notte Bianca, con musica dal vivo in piazza Vittorio Veneto e in piazza Ginori e il mercatino degli hobbisti.