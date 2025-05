Cascine, Ultravox accende l’estate . Stasera il battesimo con gli Hso

Concerti, spettacoli, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini. Da oggi riapre i battenti Ultravox, lo spazio estivo del Parco delle Cascine. Il cartellone prevede attività tutti i giorni dal tramonto a tarda sera con numerose proposte per vivere l’estate in relax e allegria, nel fresco del parco della Tinaia, di fronte all’Ippodromo del Visarno.

Il programma punta soprattutto sulla musica all’aperto. Il palco sarà già caldo oggi per la serata inaugurale nel segno degli Hso con il loro pop-punk rivisitato per la GenZ. Ma il programma dell’estate prevede anche canzoni sentimentali e decadenti, surreali e dal sapore di mare: quelle che hanno imposto Il Solito Dandy a X-Factor al grande pubblico. E che stavolta il 24 maggio ascolteremo, dal vivo. Sarà invece tutto da ballare il live di Elasi, venerdì 30 maggio, seguito sabato 31 da quello di Anna Castiglia, cantautrice che si è aggiudicata l’ultima edizione del concorso Musicultura.

E ancora, sabato 7 giugno la patchanka degli España Circo Este, martedì 10 giugno il rock iconoclasta di Giorgio Canali, sabato 14 le cover Led Zeppelin dei Norge, martedì 17 il rock al femminile di Lamante, martedì 24 gli ineffabili Cecco e Cipo. In arrivo Fabio Celenza (5 luglio), Tre Allegri Ragazzi Morti (10 luglio), 99 Posse (17 luglio), Maurizio Carucci (18 luglio).

L’estate di Ultravox prevede anche il College Clash, concorso per giovani band che ha infiammato la scorsa estate. E che torna dal 28 maggio. Il programma completo sul sito ufficiale www.ultravoxfirenze.it e sui canali social.