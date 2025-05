Tre concorsi per entrare in Palazzo Vecchio: "Lavoriamo anche a un bando per dirigenti"

Entro pochi mesi il Comune assumerà 42 nuovi dipendenti. Sono partiti in questi giorni tre concorsi per 8 assistenti sociali, 15 insegnanti della scuola dell’infanzia e 19 istruttori amministrativi. Quest’ultima selezione è riservata a persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette. "Sono i primi concorsi banditi dall’insediamento della sindaca Funaro e siamo subito partiti con profili rivolti alla cura delle persone – ha sottolineato l’assessora al personale Laura Sparavigna – Investiamo sul capitale umano per migliorare i servizi offerti ai cittadini, immettiamo energie nuove, entusiasmo e competenze per fornire risposte concrete ai bisogni della nostra comunità".

A integrare l’attuale pianta organica di 4.085 dipendenti, altri 951 saranno assunti a tempo indeterminato. Nelle prossime settimane il Comune procederà alla pubblicazione dei bandi, tenendo conto delle graduatorie attualmente esistenti e ancora in vigore. Lo stesso farà con bando ad hoc per la posizione del segretario generale, la figura tecnica apicale di ogni amministrazione, superando così la fase di interregno spalmata su tre dirigenti. "Lavoriamo anche sull’assunzione di nuovi dirigenti e sulle progressioni verticali, con cui diamo la possibilità ai nostri dipendenti di crescere – ha detto la sindaca Funaro – Continuiamo a portare avanti l’attenzione alla conciliazione vita lavoro perché un ente dove il personale è più soddisfatto è un ente che riesce a dare risposte migliori ai cittadini. Ma dove c’è carenza di personale spesso chi c’è deve lavorare il doppio ed è per questo che investiamo molto sulle assunzioni. Qui sta il senso di quanto vogliamo fare, arrivare con tutte queste azioni ad essere sempre più attenti alle esigenze della comunità".

Altra novità del 2025 è l’affinamento del modello organizzativo del "lavoro agile". Smart working strutturato e regolamentato, quindi, grazie a piattaforme informatiche ad hoc. Circa 1700 lavoratori ne usufruiscono già, contribuendo a un "risparmio energetico stimato per il 2024 in oltre 380mila euro, a minori emissioni (calcolate a consuntivo sul 2023) in oltre 146,17 tonnellate di CO2", fa sapere il Comune. Intenzionato a potenziare e investire "sulla formazione organizzata" con con programmi specifici sulla gestione dello stress, team working, programmi di welfare aziendale.