Assunzioni al nuovo ipermercato. Due giorni di colloqui e candidature

Dopo la prima iniziativa nel gennaio scorso per la ricerca di personale, i prossimi 27 e 28 maggio sarà ripetuta una ‘due giorni’ di valutazione di nuove candidature per assunzioni nel nuovo ipermercato Iper Tosano che a breve dovrebbe essere inaugurato al posto dell’ex Carrefour nel Centro commerciale ’Il Parco’ di Calenzano. I ’Recruiting Days’ promossi dal gruppo veneto Tosano "per completare la squadra" che opererà a Calenzano riguardano: addetti ipermercato, addetti ai reparti freschi (macelleria, pescheria, panetteria e pasticceria, ortofrutta, cucina, banco salumi e latticini), addetti sala/cassa e vigilanza.

Sulla pagina Fb e sul sito del gruppo si trovano tutte le informazioni sui requisiti richiesti per le diverse mansioni e le tipologie di orari e contratti che saranno proposti (inizialmente a tempo determinato). Per partecipare alla selezione è necessario inviare la candidatura attraverso il form presente online, sul sito e sulla pagina Fb di Iper Tosano, sotto l’annuncio dei ’Recruiting Days’. Oltre ai nuovi assunti, sia quelli già scelti a gennaio che quelli che verranno inseriti dopo l’iniziativa di fine maggio, sono già passati alle dipendenze della nuova proprietà anche tutti i lavoratori, poco più di 50, dell’ex Carrefour.

Per ora non è stata ufficializzata la data di apertura dell’ipermercato completamente rinnovato che, comunque, non dovrebbe essere lontana. Oltre alla riqualificazione degli spazi interni sono stati effettuati corposi lavori di restyling anche nelle aree esterne con l’aumento, tra l’altro, dei posti auto a disposizione dei clienti, circa 70 in più. Contestualmente è prevista la sistemazione dei parcheggi pubblici di via Cherzani e di via Caduti di Nassirya, la manutenzione e la riqualificazione della viabilità e di opere accessorie di utilità pubblica nell’area limitrofa al centro commerciale.

Sandra Nistri