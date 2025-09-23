Via a nuovo corso antifumo di Lilt Firenze: “Il 70% dei partecipanti riesce a smettere"

Firenze, 23 settembre 2025 – Dal 7 ottobre fino al 14 novembre gli incontri per smettere di fumare. Il nuovo corso antifumo, che andrà avanti fino al 14 di novembre, della durata di un’ora e mezza, si terrà martedi’ 7 e venerdì 10 ottobre, martedì 14 e venerdì 17 ottobre, martedì 21 ottobre, martedì 28 ottobre, martedì 4 novembre e venerdì 14 novembre, tutti dalle 19.30 alle 21.00 nella sede Lilt di viale Giannotti a Firenze.

A condurli sarà la dottoressa Silvia Marini, psicologa-psicoterapeuta collaboratrice LILT, con esperienza specifica in percorsi di disassuefazione. “Smettere di fumare è possibile: il 70% di chi frequenta i corsi antifumo organizzati da Lilt Firenze raggiunge l’obiettivo – spiega la dottoressa -. Il nostro metodo punta a superare la dipendenza dalle sigarette e dai nuovi prodotti di tabacco e nicotina lavorando sugli aspetti psicologici: il gruppo diventa una vera risorsa di sostegno e condivisione, supportato da tecniche comportamentali mirate che rendono più semplice smettere”. Ogni gruppo è composto da 7-8 persone, tutte motivate a cambiare davvero.

“È un percorso dolce – aggiunge Marini -, che accompagna passo dopo passo. Prevede tre momenti: l’analisi delle motivazioni e l’auto-osservazione, lo stop al fumo e infine il mantenimento, con il rafforzamento delle risorse personali. Alla fine, sette persone su dieci riescono a liberarsi dalle sigarette”. “Lilt investe molto nella prevenzione primaria – conclude Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze - quella che riguarda gli stili di vita quotidiani. Contrastare il tabagismo è parte integrante di questo impegno, che portiamo avanti sia con i gruppi antifumo sia con iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nelle aziende”.