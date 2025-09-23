Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazioneVolontaria mortaCpr ToscanaLite per gatta
Acquista il giornale
CronacaFirenze, cade un altro albero. Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte
23 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Firenze, cade un altro albero. Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte

Firenze, cade un altro albero. Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte

I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze ovest sono intervenuti per rimuovere la pianta

L'albero caduto a Firenze

L'albero caduto a Firenze

Per approfondire:

Firenze, 23 settembre 2025 – Un altro albero caduto a Firenze. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri, 23 settembre, in via Flavio Torello Baracchini. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze ovest sono intervenuti per rimuovere la pianta.

Il pino è caduto su un furgone parcheggiato all’interno di un’area di servizio. I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, un’autoscala e un'autogru, hanno effettuato i tagli per rimuovere i rami e il tronco principale che si era adagiato sul veicolo. Non ci sono persone coinvolte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata