Firenze, cade un altro albero. Grosso pino si abbatte su un furgone nella notte

Firenze, 23 settembre 2025 – Un altro albero caduto a Firenze. E’ successo poco prima della mezzanotte di ieri, 23 settembre, in via Flavio Torello Baracchini. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze ovest sono intervenuti per rimuovere la pianta.

Il pino è caduto su un furgone parcheggiato all’interno di un’area di servizio. I Vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, un’autoscala e un'autogru, hanno effettuato i tagli per rimuovere i rami e il tronco principale che si era adagiato sul veicolo. Non ci sono persone coinvolte.