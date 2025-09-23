Cosa è accaduto nel caso del deltaplano che ha sorvolato la manifestazione per Gaza

Calenzano (Firenze), 23 settembre 2025 – Un caso che ha creato molte polemiche ma che è stato poi disinnescato dagli organizzatori della manifestazione di Calenzano a sostegno della Palestina. La vicenda del deltaplano che ha sorvolato la manifestazione per Gaza che si è svolta in provincia di Firenze ha tenuto banco anche a livello nazionale in queste ore.

Adesso le spiegazioni di cosa è realmente accaduto ricompongono la vicenda. Tenendo comunque vivo il dibattito sui possibili eccessi di alcune manifestazioni. Lunedì 22 settembre migliaia di persone hanno sfilato per Calenzano partendo dalla grande rotatoria all’uscita dell’A1.

Uno dei cortei più grandi, insieme a quello di Livorno, tra le manifestazioni che si sono svolte in Toscana. Sui cieli di Calenzano si è alzato anche un deltaplano. E’ quello di un deltaplanista conosciuto. Si chiama Carlo Berni, ha 76 anni, fa parte dell’Unione speleologica di Calenzano ed è solito realizzare delle foto dall’alto in occasione di particolari eventi.

Un momento della manifestazione di Calenzano lunedì 22 settembre (Fotocronache Germogli)

Lo ha fatto anche per la manifestazione di Calenzano. E’ un deltaplano con i colori della pace. In diversi, e in particolare l’Associazione Italia Israele, hanno però visto nel deltaplano un riferimento alla strage del 7 ottobre, quando Hamas arrivò in territorio israeliano anche proprio attraverso alcuni deltaplani. Anche dopo una storia comparsa su Instagram in cui si vede la foto del deltaplano e la scritta “Do you remember?”, ovvero “Ti ricordi?”.

Il deltaplano che ha sorvolato la manifestazione di Calenzano e che ha provocato polemiche a livello nazionale (Fotocronache Germogli)

La comunità ebraica ha visto questo messaggio come un’esaltazione della strage del 7 ottobre. L’autore della storia ha smentito il riferimento al 7 ottobre: “Si tratta di una citazione del film ‘Porco Rosso’ (capolavoro di animazione di Hayao Miyazaki, ndr). Non c’era alcun riferimento alla strage. Inoltre chi guidava il deltaplano lo fa abitualmente in questo tipo di manifestazioni”.

Il corteo di Calenzano è scorso senza incidenti, a parte qualche momento di tensione di fronte all’insediamento industriale di Leonardo.