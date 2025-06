Servizi sanitari in fuga da Camerata. Oltre un anno di lavori: maxi disagi

Prosegue la "diaspora" delle attività sanitarie e dei servizi territoriali da Camerata che, seppure in territorio fiorentino, è punto di riferimento dei fiesolani. I lavori per trasformare la struttura in ospedale di comunità (previsti 20 posti letto per le cure intermedie e 10 da dedicare alle degenze della Salute Mentale infanzia e adolescenza) sono entrati nel vivo e la chiusura del distretto sociosanitario è diventata effettiva, comportando lo "sparpagliamento" dei servizi offerti, con conseguenti disagi per i cittadini che dovranno spostarsi per accedere a diverse strutture. Una novità che non è di poco conto, visto che i lavori andranno avanti a lungo, oltre un anno.

Inoltre non è detto che a fine lavori, tutti i servizi del sociosanitario ritornino nuovamente a Camerata. La riorganizzazione decisa dall’Asl trasferisce il punto prelievi nella sede della Fratellanza Popolare a Caldine mentre il servizio dei prelievi domiciliari è rimasto attivo con le stesse modalità. Inoltre è stato attivato il segretariato sociale (Pua) negli stessi giorni e orari (martedì e giovedì 9-12 senza appuntamento), e con lo stesso contatto (tel. 0556938549). Si deve invece andare al Seminario vescovile di piazza Mino per le assistenti sociali. Vanno a Firenze: la medicina dello sport (via Chiantigiana 37), così come la terapia familiare (Palagi, via Michelangelo) e la Cardiologia (Via D’Annunzio).

Gli infermieri di famiglia e comunità adesso arrivano da San Salvi e l’ambulatorio infermieristico è attivo su appuntamento in via D’Annunzio. Infine Cup e anagrafe sono a Pratolino nel Comune di Vaglia.

Daniela Giovannetti