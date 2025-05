Pisa, ambulanze in fila per ore fuori dal Pronto Soccorso: ancora emergenza a Cisanello

Pisa, 12 maggio 2025 - "Siamo arrivati al Pronto soccorso alle 13.28 e abbiamo atteso in coda per ore fino all'uscita alle 16.45". E' stato un altro pomeriggio complicato davanti al pronto soccorso di Cisanello, dove anche lunedì 12 maggio, si sono registrate lunghe code di ambulanze in attesa. Le immagini scattate dai volontari delle associazioni di soccorso mostrano una fila di mezzi ferma davanti all’ingresso della camera calda, con i pazienti costretti a restare per addirittura tre ore a bordo prima di poter essere presi in carico. L'emergenza va avanti ormai da giorni. Già giovedì scorso, 8 maggio, la situazione era la medesima: ambulanze bloccate, soccorritori fermi oltre il turno previsto, pazienti in attesa di un posto letto.