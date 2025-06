Mondeggi, il comitato: "In attesa da mesi"

Mondeggi bene comune a 11 anni dall’inizio dell’occupazione di tenuta e terreni di proprietà della Provincia, oggi Città Metropolitana. Mentre sono in corso i lavori di recupero del bene coi 60 milioni da Pnrr, la comunità celebra il compleanno con un fine settimana di iniziative nelle coloniche, con al centro quella di Cuculia, quartier generale del movimento per il recupero pubblico dei terreni. E invia una lettera aperta ai sindaci Sara Funaro e Francesco Pignotti. Da 3 anni, cioè da quando Metrocittà ha deciso di non alienare la tenuta, "è iniziato un percorso di ideazione collettiva della Mondeggi futura, ma da mesi aspettiamo l’avviso di co-progettazione nel segno della condivisione e della partecipazione". Aspettano con ansia che venga pubblicato, chiedendo faccia "riferimento alla legge regionale toscana sulla gestione dei beni comuni" e che preveda "un tempo esteso per investire e costruire le attività produttive e riproduttive sul territorio". Rigettano l’idea "di vincolare ogni casolare a una specifica funzione sociale: questa modalità da "condominio di associazioni" porterebbe alla perdita dell’essenza del bene comune e della sua gestione comunitaria e metterebbe a rischio la sostenibilità anche economica del progetto".

Manuela Plastina