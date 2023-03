Sale la “febbre” da Maneskin: a Firenze fan in coda sotto la pioggia con poster e coperte

Notte ai cancelli del Mandela per i Maneskin (NewPressPhoto)

Febbre Maneskin a Firenze, tutto pronto per il doppio sold out: date, orari e scaletta

Firenze, 19 marzo 2023 - La favola rock dei Maneskin conquista Firenze, dove sale la ‘febbre’ dell’attesissimo concerto. La band ha preparato uno show di due ore, e sta per fare tappa in città il 20 e il 21 marzo con il Loud Kids tour. Intanto la zona intorno al Nelson Mandela forum è già in fermento, e da stasera 19 marzo, oltre 24 ore prima dell’apertura dei cancelli, già si possono vedere ragazzi e ragazze in attesa, peraltro sotto la pioggia. Non curanti del freddo, sono accampati davanti ai cancelli con viveri e coperte, in attesa di entrare e di correre sotto al palco.

L’attesa è lunga ma sarà ben ripagata, visto che questa seconda parte del tour ha già collezionato 29 date sold out, fra cui gli show fiorentini. I Maneskin saranno protagonisti di 32 concerti nei più grandi palazzetti d'Europa, dopo i sold out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022. ù

Il ritorno di Victoria, Damiano, Thomas e Ethan arriva dopo la pubblicazione del nuovo album "Rush!” uscito il 20 gennaio e balzato al primo posto in classifica in 15 Paesi e nella top five in 20 Paesi. Nelle due ore di show la band presenterà live i brani del nuovo disco ma non solo.

