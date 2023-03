Firenze, concerto dei Maneskin. I fan scaldano i motori: “Non vediamo l’ora”

Tutto pronto per la doppia data al Mandela Forum

Febbre Maneskin a Firenze, tutto pronto per il doppio sold out: date, orari e scaletta

Firenze, 18 marzo 2023 – “Io adoro i Maneskin, sono fantastici. L’unico problema è che trovare il biglietto per un loro concerto è impossibile”. Si iniziano già a scaldare i motori per lunedì prossimo, quando ad infiammare il Nelson Mandela Forum ci penseranno proprio Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, i Maneskin. Lunedì 20 marzo e martedì 21, infatti, il tour della band più chiacchierata degli ultimi anni farà tappa proprio a Firenze, per due date già sold out da mesi.

Il concerto di lunedì 20 marzo si avvicina sempre di più, e i tantissimi fan dell band romana si stanno preparando per una notte speciale. Siamo andati ad incontrarli in centro a Firenze, e l’emozione è stata da subito palpabile. “Mi piacciono tantissimo – dice Giulia Ciabattini -. MI piacerebbe tantissimo riuscire ad andare ad un loro concerto, non sono ancora riuscita a comprare i biglietti in tempo però. Sono certa che il loro sarà uno show fantastico, un’occasione da non perdere”.

"Dopo tanto tempo, finalmente una band è riuscita ad emergere davvero – aggiunge Francesca Ciardi -. Riescono a portare alta anche la bandiera italiana in giro per tutto il mondo. Mi piacerebbe molto andare a sentirli, sto cercando di organizzarmi e vedremo più in la se ci riuscirò. Sicuramente sarà un grande spettacolo”. “Sono fantastici – conclude Mariangela Cipolla -. Sono giovani, freschi, belli, la loro musica è stupenda. Prendere un loro biglietto è praticamente impossibile, ma ci stiamo lavorando e presto ci riusciremo”.

I Maneskin fanno tappa al Nelson Mandela forum di Firenze il 20 e il 21 marzo con il Loud Kids tour, che li vedrà protagonisti di 32 concerti nei più grandi palazzetti d'Europa, dopo i sold out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022. Questa seconda parte del tour ha già collezionato 29 date sold out, fra cui gli show fiorentini. Un doppio successo annunciato, con uno show che si prospetta essere memorabile, con una scenografia di ultima generazione, con tanto di fiamme e spettacoli di luce. Saranno più di 8mila i fiorentini che ogni sera riempiranno il Mandela Formun per lo show della band del momento.

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Own my mind

Supermodel

Coraline

Baby said

Bla bla bla

In nome del padre

Beggin’

Timezone

For your love

Gasoline

Vent’anni

If not for you

I wanna be your slave

La fine

Feel

Mark chapman

Mammamia

Kool kids

The loneliest

