Maneskin a Firenze: due notti al ritmo di rock scatenato

Febbre Maneskin a Firenze, tutto pronto per il doppio sold out: date, orari e scaletta

Firenze, 20 marzo 2023 – Numeri da record, entusiasmo alle stelle. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono pronti ad abbracciare stasera e domani il pubblico del Palamandela.

Due date sold out per il loro tour “Loud Kids Tour“, che li vedrà protagonisti di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa, col nuovo album “Rush!”,

Lo sbarco dei Måneskin in città non è stato semplice, per l’imponenza di un palco che deve ospitare non solo un concerto ma un vero e proprio show fantasmagorico. A far luce sulla band romana ci saranno oltre 300 corpi illuminati e quasi 40 universi di programmazione, sorretti da una struttura di oltre 150 metri, per un peso di 40 tonnellate. Il tetto luminoso crea una vera e propria coreografia, in cui ciascun componentesi muove curvandosi e sfruttando tutto il perimetro aereo, grazie agli oltre 70 motori più altri 60 a velocità variabile, che immergono lo spettatore nello show con un movimento continuo.

La caccia al biglietto va avanti, nonostante sia praticamente impossibile trovarne uno. Venduti in gran parte per il concerto del 2020 e poi bloccato dal Covid, molti biglietti nel frattempo erano finiti in lavatrice, persi nelle tasche o comunque smarriti con la disperazione dei fan. Ma i supereroi-tuttofare del Palamandela hanno risolto praticametne ogni problema, rintracciando pagamenti e ricevute, e ristampando il biglietto a chi lo aveva comprato a suo tempo.

Così il popolo del rock si può preparare a due ore di rock potente, con i brani del nuovo disco, come la trascinante “Baby Said”, “Don’t wanna sleep” e “Bla bla bla” che mostrano tutta la spavalderia del rock’n’roll, l’impetuosa “Kool Kids” dall’energia punk e le struggenti ballad “The Loneliest” ,“Timezone”, “Gossip”. Non mancheranno brani in italiano come “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline” e “Torna a casa”, insieme a moltissimi altri successi come “Mammamia” e “Supermodel”.

O.Mu.