Maneskin, il concerto a Firenze. Damiano fa salire i fan sul palco

I fan sul palco

Maneskin a Firenze: la grande notte per migliaia di fan. Il concerto in diretta

Firenze, 20 marzo 2023 – "So che mi state per fare buuu", inizia Damiano dal palco, ma si vede che sta nascondendo. "Questo è l'ultimo pezzo in scaletta, ma per farci perdonare vi facciamo salire sul palco con noi". Gli ultimi minuti del concerto dei Maneskin del Mandela Forum di Firenze sono diventati una vera e propria bolgia, con almeno venti ragazzi delle prime file che si sono uniti alla band romana per cantare a squarciagola l'ultimo pezzo.



Balli, salti, e anche una ragazza che è letteralmente saltata in braccio a Damiano, per rendere unico un momento emozionante per tutti i fan dei Maneskin. Per loro, imdimenticabile.