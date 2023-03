I Maneskin fanno impazzire Firenze, il primo concerto è un grande show

La prima data del concerto dei Maneskin al Mandela Forum (Foto New Press Photo)

Firenze 21 marzo 2023 – Una festa rumorosa e colorata, fatta di grida, salti, balli e canti senza sosta. La prima data dei Maneskin al Mandela Forum di ieri sera, 20 marzo, è stata questo e tanto tanto altro. A partire dalle lunghissime file che già dalla notte di domenica hanno riempito il piazzale davanti al palazzetto, mostrando quanto Firenze e i fan della band romana tenessero a questo concerto, atteso per 4 lunghissimi anni.

Lo show è stato un vero e proprio spettacolo, a partire proprio da come è iniziato. Già il grande sipario rosso, che nascondeva inizialmente palco e scenografia, e via alle danze. Due ore di musica senza sosta, passando da momenti acustici e intimi a trionfali assoli di batteria e basso. Tutte le grandi hit in scaletta, da Beggin a I wanna be your slave, passando per Mammamia e Zitti e boni, che ha letteralmente messo a dura prova la stabilità del Mandela Forum.

A rendere ancora il tutto più magico, un finale di grande emozione. Prima dell’ultimo brano in scaletta, infatti, i Maneskin hanno fatto salire una trentina di persone dalle prime file sul palco, per godere dello stesso spettacolo della band. Si è creata una sorta di grandiosa festa, con ragazzi indiavolati ed emozionatissimi che non hanno smesso un secondo di sprigionare tutta la propria energia fianco a fianco con i loro miti.

E stasera si replica, visto che la band romana si esibirà nuovamente al Mandela Forum di Firenze, per un’altra data già sold out da mesi che promette di regalare emozioni, spettacolo e buona musica a tutto il rumoroso e festante popolo dei Maneskin.