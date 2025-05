Un palco in biblioteca: spettacoli e concerti per bambini alla Ragionieri di Sesto Fiorentina

Firenze, 19 maggio 2025 - La biblioteca dei bambini. Siamo a Sesto Fiorentino, nel cortile della Biblioteca Ernesto Ragionieri, un tempo sede della storica Manifattura Ginori, ed oggi spazio aperto agli incontri e ai laboratori, ai concerti e agli spettacoli, con un occhio speciale rivolto al mondo dell'infanzia: si spiega così il successo di "Un palco in biblioteca", la manifestazione che nel corso degli anni ha conquistato le famiglie dell'area metropolitana.

L'edizione di quest'anno - in programma tra giugno e luglio, con eventi (quasi) interamente ad ingresso gratuito - è ricca di ospiti e performance unite dal filo conduttore della passione per la letteratura: dopo l'incontro previsto martedì 3 giugno con la psicologa e divulgatrice Ameya Gabriella Canovi intitolato "Rocce fragili: le paure come risorse", il festival si apre ufficialmente mercoledì sera con "Darling", il monologo dell'attrice sestese Sara Bosi - già protagonista dell'ultimo film campione d'incassi di Ferzan Ozpetek "Diamanti" - dedicato a quattro storie di piccole donne, diverse per sogni ed età, unite da gioie e dolori.

Nel weekend, si rinnova l'appuntamento con la "Notte Bianca in Biblioteca", venti ore consecutive di animazioni, giochi di ruolo, letture e attività gastronomiche a tema circense; a seguire, ecco l'impietosa caccia di stupidi e sprovveduti, intelligenti e banditi della toscana Anna Meacci, in scena lunedì 9 con il divertissement "Stupidi e banditi" dello studioso Carlo Maria Cipolla. E poi ancora la commedia dolceamara "Il valzer degli spiriti" del Collettivo Provvisori 23, su drammaturgia di Fabio Mascagni, e le melodie rinascimentali e barocche del coro della Scuola di Musica Bruno Bartoletti diretto da Umberto Cerini, intervallati giovedì 12 dal secondo talk con la psicologa Ameya Gabriella Canovi.

Tante anche le produzioni monografiche su artisti e autori del passato: dal progetto di Archivio Zeta "Un brav'uomo è difficile da trovare", dedicato all'omonima raccolta di dieci storie della scrittrice americana gotico-sudista Flannery O'Connor, al racconto per voce e violoncello "Il volo di Michelangelo", firmato da Beatrice Visibelli, Marco Natalucci e Ginevra Pruneti; dal viaggio nelle città invisibili calviniane di Giorgia Calandrini, Vincenzo De Caro, Guido Targetti e Dafne Tinti, a "Il piacere dell'onestà", il nuovo tuffo pirandelliano di Metropolis Teatro. Tra gli spettacoli più attesi, tra giovedì 26 e venerdì 27 sono in arrivo "Nel buio del bosco", la versione italiana dell'acclamata dark comedy di Neil LaBute interpretata da Bettina Bracciali e Filippo Catellani, e "Piccole donne crescono?", la trasposizione irreverente e parodistica del celebre romanzo di Louisa May Alcott, con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Rondino.

Ma non finisce qui, perché anche il mese di luglio non concede tregua, tra le cene letterarie nel segno di Montalbano, Allende e Pepe Carvalho, e gli eventi per bambini "Il piccolo principe" e "W.A.M Game", i concerti di Baritone Saxophone Quartet e Tommaso Talarico e le pièce teatrali "About midnight", "D'amore e guerra", "Je suis Sophie" e "La luce dell'alba". Senza dimenticare la mostra sull'editoria cinese per ragazzi "Le vie delle storie", che la Biblioteca Ragionieri ospita fino all'8 agosto in compagnia dei principali fumettisti, illustratori e artisti visuali del paese del Dragone.