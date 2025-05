A Firenze la presentazione del libro 'Scritti politici 1942-1986' di Ragghianti

Firenze, 19 maggio 2025 – Il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini sarà tra i relatori in occasione della presentazione del libro 'Scritti politici 1942-1986' di Carlo Ludovico Ragghianti. La presentazione avverrà il 22 maggio, con inizio alle ore 17, alla sala Pegaso in Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze). Interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Ragghianti-Ets di Lucca Alberto Fontana, il direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni, il professore di storia dell'arte all'Università per stranieri di Perugia Michele Dantini e l'archivista agli archivi storici dell'Unione europea di Firenze Andrea Becherucci.

“Ragghianti - ha detto Spini - ha scritto una pagina importante nella storia d'Italia. Esponente del Partito d'Azione, è stato il presidente del Comitato toscano di Liberazione Nazionale (Ctln) e attraverso, il Corridoio Vasariano, ha portato agli Alleati la notizia che Firenze sarebbe insorta per liberarsi dall'occupazione nazifascista. Dopo essere stato sottosegretario alle Belle Arti nel governo di Ferruccio Parri, ha svolto per tutto il secondo dopoguerra il suo ruolo di grande storico dell'arte, ma ha esercitato altresì una funzione civile e politica di grande rilievo come testimoniano i suoi scritti politici che andiamo a presentare".

Nei giorni scorsi intanto è stato presentato il Quaderno della Fondazione Rosselli dal titolo 'Toscana Regione d'Italia' (ed. Pacini) sia al salone del libro di Torino che a Sesto Fiorentino (Firenze). Nel primo Quaderno del 2025 si trovano all'interno saggi di Carlo Carbone, Antonio Floridia, Carlo Fuortes, Federico Gelli, Stefania Ippoliti, Antonella Mansi, Irene Micali, Silvia Pieraccini, Andrea Puccetti, Mario Venturi, Vito Zagarrio e Mariella Zoppi, oltre che dello stesso Spini. Il numero contiene anche le interviste al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, ai dieci sindaci capoluogo di provincia Ilaria Bugetti (Prato), Michele Conti (Pisa), Nicoletta Fabio (Siena), Sara Funaro (Firenze), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Mario Pardini (Lucca), Francesco Persiani (Massa), Luca Salvetti (Livorno), Alessandro Tomasi (Pistoia), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto), ai rappresentanti dei sindacati Rossano Rossi (Cgil Toscana), Silvia Russo (Cisl Toscana), Paolo Fantappiè (Uil Toscana). All'interno anche interviste a Giacomo Cioni (Cna), Aldo Cursano (Confcommercio Toscana), Maurizio Bigazzi (Confindustria Toscana).