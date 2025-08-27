Venduta per 7 milioni dimora in San Niccolò: "Acquistata dai discendenti di Picasso"

È stata venduta una delle residenze più affascinanti di Firenze: un prestigioso appartamento con il secondo giardino privato più ampio della città, superato soltanto dal Giardino della Gherardesca presso il Four Seasons Hotel. Lo rende noto Dreamer Real Estate che ha curato la vendita. Un tempo convento di suore tedesche, questa dimora è stata trasformata in un’abitazione privata, dove affreschi del XX secolo, arredi di pregio - tra cui pezzi unici provenienti dall’ufficio di Maurizio Gucci - e una biblioteca ricavata nella cappella del convento donano all’immobile un’atmosfera unica di storia ed eleganza senza tempo. La proprietà esclusiva, è stata recentemente venduta per oltre 7 milioni di euro a discendenti dell’artista spagnolo Pablo Picasso. "E conferma – spiega la Dreamer Real Estate – la capacità di Firenze di attrarre acquirenti internazionali di alto profilo e di consolidare la propria immagine di polo culturale e immobiliare di prestigio globale". L’abitazione è situata in via San Niccolò e conserva intatti preziosi elementi architettonici, tra cui ampie finestre, lunghi corridoi e passaggi storici che narrano secoli di storia e cultura.

Firenze si conferma nel 2025 come uno dei mercati immobiliari più dinamici d’Italia, guadagnandosi il titolo di sesto mercato luxury più rilevante nel Paese. Con un valore complessivo delle proprietà di fascia alta vicino ai 2,3 miliardi di euro, la città si pone accanto a realtà come Milano e Roma, ma con un fascino unico legato al suo immenso patrimonio artistico e culturale. La domanda, per proprietà sopra il milione, è in costante crescita, con un incremento del 31% dal 2019 e un aumento del valore delle proprietà prime del 5,2% solo nel 2024.

Il mercato di fascia alta a Firenze è caratterizzato da un’offerta molto selezionata e limitata, con un focus su appartamenti di pregio ristrutturati nel centro storico - che rappresentano il 73% delle proposte - e ville panoramiche sulle colline circostanti, zone come Fiesole, Settignano e Poggio Imperiale, dove la privacy e la vista mozzafiato aggiungono un valore unico agli immobili.