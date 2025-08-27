Biblioteca, che agosto da record: "In una settimana duemila prestiti"

È boom di presenze per la ‘biblioteca d’agosto’. L’amministrazione ha deciso di tenere aperto questo luogo di cultura cittadina e i risultati sono stati davvero positivi. Quasi 5mila, secondo il comune, le presenze registrate, nel periodo che va da lunedì 4 a sabato 23.

Nel dettaglio, nella settimana dal 4 al 9 agosto la Biblioteca è stata visitata da più di 2mila persone che hanno effettuato 1.330 operazioni al banco del prestito; nella settimana dall’11 al 14 agosto si è registrato un lieve calo, con 1.100 presenze per quasi 700 operazioni al banco di prestito; nella settimana dal 18 al 23 i numeri sono risaliti, portando le presenze intorno alle 1.700 per circa 1.000 operazioni al banco di prestito.

"Abbiamo scelto di mantenere aperta la biblioteca durante l’estate – ha detto la sindaca Claudia Sereni – perché crediamo che i servizi pubblici di qualità non vadano mai in vacanza. I numeri registrati ci danno ragione e confermano quanto questo luogo sia fondamentale per la nostra comunità, non solo per l’accesso alla cultura, ma anche come spazio di socialità, accoglienza e benessere. Un ringraziamento va a coloro che hanno lavorato nel periodo estivo e che lavorano ogni giorno in Biblioteca, perché anche grazie al loro impegno possiamo dare risposte concrete ai cittadini".

Per l’apertura estiva inoltre è stata organizzata la mostra fotografica dal titolo "Qui resteremo" in collaborazione con Anpi Scandicci e il Comitato della Memoria del Comune di Scandicci, ancora visibile fino al 6 settembre.