"Una vendita nel rispetto di ogni norma"

TODI "La decisione di porre in vendita i terreni si inserisce in un percorso pluridecennale, già avviato da tutti i Consigli di amministrazione succedutisi negli ultimi ventidue anni. Le aree in questione, infatti, sono state rese edificabili per finalità produttive tramite atto urbanistico approvato dal Comune e da allora rientrano tra i beni non direttamente utilizzabili per le finalità socio-assistenziali dell’Ente" Con queste parole l’Etab “La Consolazione“ risponde alle recenti polemiche e richieste di convocazione di un consiglio comunale aperto in merito alla vendita delle aree edificabili di Pantalla. Il presidente Leonardo Mallozzi (foto) assicura che la procedura pubblica di vendita è stata espletata nel rispetto della normativa vigente e con ampia pubblicità: "Nel corso del tempo numerosi tentativi di alienazione si sono rivelati infruttuosi – afferma – e solo oggi, a distanza di oltre due decenni e in assenza di alternative concrete, si è finalmente pervenuti alla conclusione. Le risorse ottenute, pari a 904.000 euro, sono state in parte già reinvestite, come nel caso dell’acquisto dei locali ex Monte dei Paschi di Siena per un importo di 180.000 euro, e rappresentano oggi una leva fondamentale per sostenere una serie di interventi strutturali e prioritari sul patrimonio di cui l’Ente è custode". Tra questi, figurano quelli sulla Chiesa della Consolazione, sull’Istituto Einaudi- Ciuffelli e sulla sede del Liceo "Jacopone" di via Roma.

Susi Felceti