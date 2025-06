Tramvia, FdI va all’attacco:: "L’intero tracciato è sbagliato"

"Progetto sbagliato, i cittadini ignorati. Via Giusti non può reggere il passaggio della linea". Il giorno dopo l’assemblea pubblica con il comitato dei cittadini di via Giusti, Fratelli d’Italia dice un no secco al tracciato della tramvia previsto per l’arrivo nel centro di Sesto: "Pensare di far passare i binari da una strada stretta, con numerosi passi carrabili e del tutto inadatta come Via Giusti – sottolineano il capogruppo FdI a Sesto Stefano Mengato e il presidente provinciale del partito Claudio Gemelli - è una scelta illogica e dannosa. È evidente come soluzioni alternative, come portare la tramvia fino alla rotonda del Pegaso, nei Pressi del Calamandrei o, meglio, farla girare su via Gramsci fino all’incrocio con Via della Repubblica avrebbe creato meno disagio e raccolto più passeggeri. Ma il problema è più ampio: l’intero tracciato è sbagliato. Non risponde ai reali bisogni della città, non serve le zone più popolate, esclude del tutto l’Osmannoro, una delle principali aree produttive del territorio, e non connette Sesto né con Careggi né con l’università fiorentina". Secondo i due esponenti di FdI "il progetto appare calato dall’alto, senza alcun coinvolgimento dei cittadini e senza un confronto serio con il territorio. Chiediamo con forza che il progetto venga rivisto radicalmente, a partire da un nuovo studio di fattibilità che tenga conto delle vere esigenze di mobilità tra Sesto e Firenze".

S.N.