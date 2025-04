Tramvia, posati i primi binari della linea per Bagno a Ripoli

Firenze, 29 aprile 2025 – “Penso che oggi sia una giornata molto importante: a meno di un anno dall'inizio dei cantieri” della linea tramviaria per Bagno a Ripoli, “stiamo già posando i primi binari in viale Europa”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine della posa dei primi binari della linea.

Funaro ha spiegato che "l'obiettivo è provare a mantenere i tempi e viaggiare spediti. Siamo consapevoli che quando ci sono cantieri così impattanti creano un disagio ai cittadini e noi vogliamo che questo disagio sia il più corto possibile nel tempo per arrivare a realizzare una delle opere più importanti in città. Per ora il cantiere sta andando avanti regolarmente, il nostro auspicio è che possa continuare così”.

"Noi lavoriamo quotidianamente per far in modo che i tempi vengano rispettati – ha detto l'assessore alla mobilità e alla tramvia del Comune di Firenze Andrea Giorgio – All'aggiornamento di oggi abbiamo fatto il punto su tutti i cantieri e anche sui parcheggi scambiatori che sono un'esigenza sentita dai fiorentini. Riusciremo entro maggio ad aprire il primo, a giugno il secondo e il terzo dovrebbe essere aperto tra luglio e agosto. Anche lì stiamo procedendo velocemente». Per ora, ha aggiunto Giorgio, dal punto di vista del traffico “stiamo riuscendo ad avere un impatto tollerabile per la città”.

"Vedere che dalle tre linee fiorentine la tramvia si sviluppa e porta a Bagno a Ripoli oggi, a Campi Bisenzio domani e a Sesto Fiorentino domani l'altro, è una soddisfazione enorme". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"Devo dire che noi viviamo questa tramvia in questo periodo come il mezzo pubblico per eccellenza, che l'anno scorso ha garantito con 42 milioni di biglietti, un record, quindi un grande gradimento da parte dei cittadini e che passerà da una funzione prevalentemente fiorentina a una funzione metropolitana – ha aggiunto Giani – Per questo la Regione Toscana ha messo 80 milioni per questa linea della tranvia per Bagno a Ripoli e poi tutto l'impegno per quella di Sesto Fiorentino e naturalmente insieme al Comune di Firenze il Pnrr che ci porterà a realizzare quella per Campi Bisenzio".