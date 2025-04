Tramvia, cantiere in viale Gramsci. Ecco come cambiano sosta e viabilità

Firenze, 12 aprile 2025 – Continuano spediti i lavori per la realizzazione della linea 3.2.1 della tramvia. Da lunedì 14 aprile inizierà la cantierizzazione in viale Gramsci tra piazza Beccaria e viale Segni: i lavori sono relativi alla linea tramviaria per Bagno a Ripoli.

Le tempistiche

In viale Gramsci il cantiere interesserà 420 metri e durerà 52 settimane: inizialmente il cantiere, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, interesserà il viale lato Campo di Marte (direttrice verso piazza della Libertà), successivamente si sposterà sul lato opposto (direttrice verso piazza Beccaria), per poi interessare la parte centrale della carreggiata e infine i controviali.

Modifiche alla viabilità

Durante tutte le fasi del cantiere saranno in vigore restringimenti a tratti con due corsie sempre disponibili in entrambi i sensi di marcia. La prossima settimana ci sarà anche un nuovo intervento di asfaltatura che interesserà via Telesio. Dal 15 al 17 aprile, in orario 21-5, saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra piazza Oberdan e via Capo di Mondo. Sempre dal 15 al 17 aprile saranno effettuate anche le prove di trazione sulle alberature in piazzale Donatello con restringimenti puntuali della carreggiata in corrispondenza delle piante interessate dall'intervento. Sempre in piazzale Donatello sarà effettuato un intervento notturno su uno scarico fognario. Dalle 23,30 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 aprile sarà in vigore un restringimento di carreggiata da borgo Pinti verso via Alfieri.