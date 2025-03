Tramvia, l’ora dei viali. Maxi cantiere Matteotti. Seicento metri di lavori. Stasera i primi operai

Quarto tassello – quinto se si calcola anche la realizzazione del nuovo ponte carrabile che allaccerà Gavinana a Bellariva (e viceversa) – della cantierizzazione della futura linea 3.2.1 della tramvia, la Libertà-Bagno a Ripoli (consegna prevista fine 2026). Dopo i lavori (in fase già molto avanzata) del Pian di Ripoli, la prima tranche del viale Giannotti e gli interventi in viale Giovine Italia, gli operai arrivano ora sul viale Matteotti dove i binari del futuro tram si collegheranno alla Vacs. Sarà un cantiere massiccio – lungo ben 600 metri – che interesserà il viale per 66 settimane, e cioè almeno fino a giugno 2026.

L’area di intevento, nello specifico, sarà quella compresa nel tratto tra via Fra’ Bartolommeo e piazzale Donatello. Due le fermate previste in questo tracciato, all’altezza di piazza Isidoro Del Lungo e di piazzale Donatello. Con i lavori del tram saranno rinnovati tutti i sottoservizi compreso l’acquedotto e riqualificati i controviali con nuovi marciapiedi e piste ciclabili (previsto anche il restyling delle aiuole).

Inizialmente, informa il Comune, il cantiere interesserà il viale lato Campo di Marte (direttrice verso piazza della Libertà); poi si sposterà sul lato opposto (direttrice verso piazzale Donatello). A seguire i lavori riguarderanno la parte centrale del viale, per poi terminare sui controviali.

Dal punto di vista della mobilità durante tutte le fasi saranno istituiti restringimenti a tratti e saranno sempre garantire due corsie per senso di marcia con traslazioni della viabilità con l’avanzamento dei lavori. Invariati i percorsi pedonali e ciclabile, nessuna variazione per i bus urbani ed extraurbani. Vediamo intanto le prime tre fasi: cantiere su controviale e viale lato Campo di Marte (direzione piazza della Libertà) e durata di 17 settimane con la viabilità che vedrà garantite due corsie per senso di marcia.

Fase 1: tratto via Fra’ Bartolommeo-via Valori, durata 5 settimane. Dalle 21 di stasera e fino all’alba di domani sono in programma le operazioni di predisposizione della viabilità con la posa delle recinzioni leggere; la notte successiva, tra domani e domenica, prenderà il via la cantierizzazione. In questa fase, dal 28 marzo, sono in programma anche due interventi per realizzare altrettante camerette dell’acquedotto necessarie per collegare la vecchia e la nuova tubazione in viale Matteotti all’incrocio con piazzale Donatello (lato centro) e viale Gramsci all’altezza di piazza Beccaria (lato centro). Poi toccherà alla Fase 2 (tratto via Valori-via Benivieni, durata 4 settimane) e alla 3 (tratto via Benivieni-piazzale Donatello, durata 8 settimane).

Ieri intanto la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio hanno effettuato una serie di sopralluoghi nei cantieri in corso. "i lavori vanno avanti con l’obiettivo di realizzare le linee tramviaria e unire sempre di più i nostri quartieri e la città ai comuni vicini" le parole della prima cittadina.

A proposito del nuovo cantiere del viale Matteotti Giorgio ha detto: "Siamo consapevoli che potranno aumentare i disagi per i fiorentini ma stiamo lavorando per renderle i lavori sempre meno impattanti, ascoltando le richieste dei cittadini, per esempio sui parcheggi, lavorando per garantire il trasporto pubblico e ascoltando quotidianamente i commercianti".

