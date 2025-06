Tornano i 100 canti. Il Sommo Poeta rivive in piazza al tramonto

Tornano i ’100 Canti’, la più importante manifestazione di lettura integrale e popolare della Divina Commedia, alle porte del ventesimo anniversario. Organizzata dall’associazione Culter, all’interno del cartellone dell’Estate Fiorentina 2025, ’Commedia Divina La’, è una rassegna di cinque appuntamenti al tramonto, con la direzione artistica di Francesco Rainero, in alcuni tra i più significativi spazi estivi della città in cui musica dal vivo, terzine dantesche, esperienze corali si intrecciano in un evento conviviale e festoso, accompagnato da una merenda estiva e preceduto da un percorso di formazione alla lettura ad alta voce per un gruppo di cantori e cantrici.

Tutti gli appuntamenti dal 25 giugno e 8 settembre sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione.

Le partecipanti e i partecipanti agli appuntamenti di ’Commedia Divina La’ avranno la possibilità di seguire un percorso di formazione informale e appassionante per immergersi nel testo dantesco e trovare il proprio personale modo di leggerlo. Si comincia mercoledì prossimo alle 19 nella Sala del Capitolo e Chiostro di San Marco, in piazza San Marco, 3. Il titolo dell’evento è ’L’un fu tutto serafico in ardore. Dante e San Francesco’, lettura dell’XI Canto del Paradiso e approfondimento a cura di Floriana D’Amely.

Interventi musicali: brani dalle fonti francescane con Francesco Rainero e Jacopo Ciani. Si prosegue mercoledì 2 luglio alle 19 al Giardino dell’Orticoltura di via via Vittorio Emanuele II, 4, con “Per seguir virtute e canoscenza. L’Inferno“, letture di terzine dall’Inferno dantesco e approfondimento a cura di Riccardo Pratesi. Tutto il programma, info e prenotazioni su www.culter.it [email protected] - 351 4426695

Olga Mugnaini