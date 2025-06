’Sboccia l’estate’ tra Battisti e Dalla. Somma con ’Lucio incontra Lucio’ apre la stagione di parole e suoni

L’estate ‘sboccia’ in piazza San Francesco, tra musica e teatro. In scena, sabato 21, Sebastiano Somma con ‘Lucio incontra Lucio’, uno spettacolo dedicato alla musica di due grandi protagonisti della storia della canzone italiana, Battisti e Dalla. Con questo appuntamento, che inizierà alle 21.15, si apre la rassegna ‘Sboccia l’estate’, curata dai Teatri di Siena e dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli.

"In questo spettacolo – racconta Somma – portiamo in scena l’incontro tra due giganti, ai quali sono molto legato. Due artisti che hanno fatto molta ricerca, guidati dalla voglia di emozionare. Amavano suonare, impegnarsi, studiare, sorprendere. E noi li mettiamo uno di fronte all’altro, in un dialogo fatto di canzoni. Sono dieci anni che portiamo in giro questo spettacolo, nel tempo sono cambiati i musicisti, ma ogni volta si crea un’atmosfera unica e sono contento di portarlo a Siena in questa occasione".

Non sarà una semplice serata di cover, ma un concerto teatralizzato, un’esperienza tra canzoni e racconti, che porterà musica e immagini in primissimo piano. Somma ha da poco concluso in Toscana le riprese di un film di Fabrizio Guarducci dedicato al mondo dei giovani. Ed è straordinario come proprio le nuove generazioni siano ancora molto legate a queste canzoni di qualche anno fa che, nonostante il tempo, non hanno mai perso nemmeno un granello del loro fascino. "Lo spettacolo – conferma Somma – non è fatto soltanto di ricordi. Ci sono molti giovani, che conoscono quelle canzoni di Battisti e di Dalla. Perché i giovani sanno ascoltare. A volte sembrano indifferenti, persi nel loro mondo, come è normale che sia, ma quando vengono ad ascoltare queste canzoni sono entusiasti perché le conoscono. E ci si riconoscono dentro. È la conferma che dobbiamo tenere vivi questi testi, questa grande musica".

Per Somma, il ritorno a Siena non poteva quindi essere più piacevole. "Sono davvero contento di tornare a Siena con Bocciarelli – racconta ancora l’artista – che conosco da anni. È un artista che stimo, capace di trasmettere tutta la passione che mette in quello che fa".

Domenica 22 e lunedì 23, la rassegna si sposterà nel Cortile del Podestà, per due serate (inizio alle 21.15): ‘L’uomo sottile’ con Massimo Reale e ‘Madri, lettura scenica multilingue’ a cura di Angels Aymar.