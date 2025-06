Tradizioni da difendere e tramandare. Festival di poesia estemporanea

Una domenica dedicata alle tradizioni, quella in programma oggi a Pomonte, piccola frazione rurale di Scansano ma conosciuta addirittura in tutti i continenti dagli appassionati di folclore, artisti sudamericani, africani, asiatici, europei che da 26 anni seguono il Festival internazionale di poesia estemporanea e improvvisazione poetica, ideato da Elino Rossi – scomparso recentemente, al quale è dedicata la manifestazione di oggi – e da Mauro Chechi, uno dei più grandi cultori e ricercatori italiani, e non solo, diventato punto di riferimento internazionale di una cultura che definire di base per la nostra terra è riconoscere la verità storica del percorso culturale maremmano.

Purtroppo, spesso, questo lavoro di consolidamento e promozione della nostra storia non viene considerato come invece meriterebbe. Meno male che il volontariato di tanti artisti contadini come ieri erano Morbello Vergari, Elino Rossi e Eugenino Bargagli, e oggi studiosi e poeti come Mauro Chechi, Corrado Barontini, Lisetta Luchini, Ferdinando Tizzi, Umberto Carini, Piero Meini e molti altri, non è mai venuto meno anche se tra mille difficoltà. Ne sono testimonianza l’appuntamento di oggi a Pomonte dove interverranno anche tanti cantori e artisti di Malta, terra di tradizioni contadine, e dove giungeranno da tante regioni italiane improvvisatori di ottave o altri generi di poesia, e – come non ricordarlo – il grande incontro dell’11 agosto in piazza Dante trasmesso da Tv9 (che sarà presente anche oggi) con la partecipazione di gruppi, artisti vari, Corale Puccini, presentato da Giancarlo Capecchi.

E’ chiaro che la giornata di oggi, per ricordare il poeta Elino Rossi, prevede anche appuntamenti enogastronomici curati dalla Proloco con degustazioni di eccellenze preparate e servite dalle ’massaie’ del luogo che collaborano all’iniziativa. Saranno presenti anche numerosi sindaci e amministratori del territorio, giornalisti e scrittori con le loro pubblicazioni. Naturalmente l’ingresso è gratuito e l’invito a partecipare è esteso a tutti. Si parlerà infine anche della sede della Lipe che potrà essere utilizzata per tante manifestazioni culturali.