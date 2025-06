“Moon in June“ a Isola Maggiore. Si inizia con le sirene di Capossela

Si torna là dove tutto è cominciato: Isola Maggiore che per prima accolse le intuizioni e le sperimentazioni del compianto Sergio Piazzoli. La stagione estiva di “Moon in June”, rassegna ideata e coordinata da Patrizia Marcagnani, prende il via ed entra subito nel vivo con il festival vero e proprio che domani e domenica sbarca nel cuore del Trasimeno. A Isola Maggiore tornano così i concerti al tramonto e le performance artistiche con il titolo “La decima luna”, scelto per festeggiare il traguardo speciale dei dieci anni di musica, visioni e coraggio.

E per l’occasione, visto che era stato proprio lui a tenere a battesimo l’evento, torna Vinicio Capossela, cantautore tra i più visionari della musica italiana: domani alle 18.45 sarà protagonista di “Sirene - Richiami, emergenze e affioramenti”, il nuovo e originale progetto che esplora il mito delle sirene tra parole, suoni e suggestioni marine con la sua inconfondibile teatralità e creatività. Nel tour, organizzato da International Music And Arts, Capossela propone tre differenti declinazioni. La prima è “Sirene: il mito” che verrà presentata all’Isola Maggiore: Capossela sarà affiancato da Daniela Savoldi, al violoncello, Alessandro “Asso” Stefana alle chitarre, Raffaele Tiseo al violino e Vincenzo Vasi, theremin, percussioni e diavolerie varie, in un repertorio che vuole entrare in risonanza con i luoghi e le rovine del passato, indagando il misterioso canto del mito antico. "Per chi canta – dice l’istrionico artista – confrontarsi con le sirene è un’ambizione e un rischio. Sono quanto ci sia di più vicino all’essenza delle canzoni. Nelle canzoni c’è il passato, quel che abbiamo salvato del sogno, c’è il desiderio di andare oltre i limiti che la vita ci impone, c’è la seduzione, il senso della meraviglia e dello stupore. C’è però anche l’orrore, la paura, la morte". Ad aprire la serata sarà Renzo Rubino, cantautore raffinato e sperimentatore, che si esibirà in trio.

“Moon in June“ prosegue domenica, alle 18.45 con un doppio concerto al tramonto: Dente, cantautore tra i più brillanti della scena contemporanea e a seguire “Il dominio della luce”, il nuovo progetto di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo in un viaggio sonoro tra archi, chitarre e visioni cinematografiche, sospeso tra classica, elettronica e improvvisazione. Prevendite dei biglietti su Boxol e Dice. Intanto il cartellone si arricchisce con il concerto di Serena Brancale, il 24 agosto alla Rocca di Castiglione del Lago.

Sofia Coletti