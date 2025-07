Terza corsia sull’A1. Appello al governo

Qualche giorno fa Daniele Gualdani, presidente dell’area Valdarno di Confindustria Toscana Sud, aveva lanciato l’allarme: lo stallo dei lavori della terza corsia tra Incisa e Valdarno sarebbe determinato dai fondi dirottati sul ponte sullo Stretto. Il vicesindaco di Figline e Incisa Umberto Ciucchi conferma la voce di corridoio, ancora ufficiosa. Se fosse vera, dice, "sarebbe una decisione assurda e incomprensibile come la sua motivazione, ovvero che il ponte è opera prioritaria rispetto al completamento dei lavori in un tratto vitale e strategico dell’A1". Destinare fondi ingenti "per finanziare un’opera faraonica senza aver preso in considerazione di adeguare le infrastrutture di viabilità calabresi e siciliane è una follia, oltre che un’azione politica priva di fondamento e di senso logico".

L’amministrazione comunale, sostenuta da una mozione della maggioranza, annuncia Ciucchi, "lancia un appello al Governo, al Mit e a Autostrade: sblocchi urgentemente la situazione, garantisca la copertura finanziaria necessaria e dia priorità al completamento di queste infrastrutture strategiche per il Valdarno e per l’intera Toscana", tra cui, dice, il nuovo viadotto sull’Arno, la galleria di Bruscheto, la bretella Valvigna - casello Valdarno e il nuovo ponte-viadotto sulla A1 e sul fiume. Cercano di ridimensionare la questione la parlamentare della lega Tiziana Nisini col commissario per il Valdarno del partito Gemma Peri.

"Attualmente il progetto della terza corsia di Incisa Valdarno è in fase di aggiornamento tecnico da parte della Concessionaria perché sono scadute autorizzazioni e pareri. Si prevede una nuova Conferenza dei Servizi e l’adeguamento del piano economico finanziario per la realizzazione dell’opera per garantirne la copertura economica. L’avvio dei lavori è previsto per il 2027".

Manuela Plastina