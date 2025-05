Bande rumorose in A1: "Intervento risolutivo a metà maggio"

Il ‘frastuono’ delle bande sonore poste lungo l’autostrada A1 all’altezza della Galleria del Colle sono arrivate anche in consiglio comunale con due diversi atti presentati dalla maggioranza e dal gruppo di opposizione Pd-Centrosinistra Insieme. "Il problema – ha spiegato il sindaco Giuseppe Carovani – non è stato risolto perché questo risultato non è soddisfacente anche se una delle tre batterie di bande è stata tolta. Perciò abbiamo chiesto ad Autostrade di eliminare anche la batteria all’uscita della galleria e ci è stato assicurato che l’intervento sarà effettuato nella prima chiusura notturna del tratto, prevista a metà maggio. Confido che si possa arrivare a un sensibile miglioramento. Autostrade ci ha detto che le bande sonore erano la misura adottata dopo avere esperito tutte le possibilità di richiamare all’attenzione gli automobilisti in transito in un punto ad alta incidentalità e, in effetti, da questo punto di vista il provvedimento era risultato efficace. Chiaramente però non è possibile sopportare un disagio così grande".

Il nodo critico è che per questi lavori non è necessaria una consultazione preventiva delle amministrazioni interessate: "Mentre per la terza corsia tra Firenze Nord e Barberino c’è stata la Conferenza dei servizi, la Via e un iter nel quale l’amministrazione dell’epoca poteva interloquire – ha detto infatti Carovani - questo non avviene per gli interventi di riqualifica delle due carreggiate esistenti. Ciò non toglie che la costruzione di un rapporto di collaborazione possa portare a risultati, sarebbe importante ci fosse una sensibilità anche per interventi che riguardano la viabilità, vedi ad esempio le attuali condizioni della Sp8 utilizzata in caso di chiusure autostradale".

S.N.