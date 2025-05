Fiori, artigianato e buona cucina. Gita fuori porta formato famiglia

Sagre, feste e mercatini nella prima domenica di maggio. Fiori, piante, artigianato e buona cucina sono gli indiscussi protagonisti. Una giornata dedicata all’arte botanica e alla cultura orientale nel Loggiato del Pellegrino in piazza Buondelmonti di Impruneta con laboratori gratuiti e pezzi di alto valore artistico. In occasione del 40esimo anniversario dell’Associazione Toscana Amatori Bonsai e Suiseki in mostra decine di esemplari modellati secondo i principali stili tradizionali giapponesi e italiani, accompagnati da suiseki pietre naturali dalle forme evocative. In piazza Matteotti a Greve in Chianti appuntamento con ‘Greve in fiore’, mostra mercato di piante e fiori. Nel centro storico del paese espositori e vivaisti di tutta Italia che coloreranno la piazza con fiori e piante rare e tanto altro.

Protagonista delle sagre primaverili, appena fuori Firenze, è il cinghiale. Allo stadio comunale di Pontassieve appuntamento con la sagra della pizza e del cinghiale (oggi a pranzo e cena). L’evento è a cura del Pontassieve calcio e della squadra di caccia al cinghiale I Bersaglieri degli Scopeti e si svolge allo stadio comunale. All’Arci di Chiocchio (Greve in Chianti) si possono gustare le migliori specialità a base della carne di suino selvatico, oggi solo pranzo. Tra le sagre in programma c’è anche quella del tortello e del prugnolo a Scarperia per gustare le specialità del Mugello. L’evento si svolge nei locali del Circolo Mcl a pranzo e cena. Anche a Boccagnello, frazione di Vicchio, sono sulla tavola tortelli mugellani e il fungo prugnolo: l’appuntamento si rinnova al Lago Viola. Uno spuntino tipico della Toscana è la ficattola, pasta di pane fritta e salata, a cui sono dedicate varie sagre: di rilievo quella di Impruneta, organizzata dal Rione Sante Marie.

L’Unione Sportiva Affrico festeggia la bella stagione con la ‘Sagra di Primavera’ in occasione del grande mercato intorno allo stadio (dalle 12 alle 15, nel giardino della società in viale Fanti). A Firenze, oltre al grandemercato di Campo di Marte, la ‘Fiera di Primavera’, c’è il mercato artigianale e vintage in piazza Santo Spirito. Compro, baratto e vendo è il mercatino delle Pulci al circolo Arci Le Bagnese dalle 9 alle 19.

Francesco Querusti