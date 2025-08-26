Tempo di manutenzione. Interventi nelle strade. Investiti 195mila euro

Al via nuovi lavori per le strade comunali fiesolane per un importo di circa 195mila euro. Si tratta del terzo e ultimo lotto dell’accordo quadro firmato nel 2023, per un finanziamento totale di 904mila euro. Il mandato è contenuto nella delibera della giunta comunale numero 159 del 5 agosto 2025 e prevede quattro interventi di manutenzione ordinaria.

Si parte da via di Mimmole, a Caldine, con il ripristino idraulico di un tratto di fognatura di acque meteoriche otturate dalla presenza di radici, mediante sostituzione delle parti interessate dall’ostruzione. Analogo intervento sulla fognatura, stavolta tramite attività di spurgo, è previsto in via delle Palazzine, all’altezza della Badia Roccettini, dove sarà sistemata anche la caditoia.

Per la valle dell’Arno si interviene invece in via di Valle dove è prevista l’esecuzione di opere provvisorie al fine di rendere transitabile un tratto stradale oggetto di un fenomeno franoso per proseguire poi, stravolta dall’intersezione con via di Ellera, nel primo tratto sull’abitato in località Compiobbi, dove saranno realizzati lavori a tratti per sistemare la pavimentazione e l’asfalto con opere di manutenzione ordinaria. L’intervento sarà eseguito sulle parti individuate dai tecnici e dove necessario.

In questi giorni gli uffici hanno anche firmato l’appalto per il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale. L’importo complessivo è circa 70mila euro, da spendere dall’anno attuale al 2027.

Daniela Giovannetti