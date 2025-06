Stop agli scarichi in Arno. Al via i lavori al Girone

Sono stati appaltati e sono in fase di verifica per la consegna i lavori per allacciare l’abitato di Girone al "tubone" fognario, realizzato sulla via Aretina. L’intervento rientra nel programma 2024-2029 di Publiacqua per l’adeguamento igienico-sanitario dei paesi sotto i duemila abitanti, previsto entro il 2026. Nei giorni scorsi, il vicesindaco Tommaso Manzini si è incontrato con i tecnici per effettuare sul posto l’ultimo sopralluogo.

"L’intervento – spiega il vicesindaco Tommaso Manzini – coinvolge l’area sotto la statale. Quindi, in pratica, tutto il paese di Girone che, senza entrare in tanti tecnicismi, comporterà l’inversione del movimento dei reflui fognari verso l’Aretina e non più in direzione fiume". Da eliminare ci sono otto scarichi diretti in Arno, che verranno sostituiti con un nuovo sistema fognario, lungo il quale verranno installati due sollevamenti fognari e sei scolmatori, per complessivi circa 1300 metri di nuove condotte. Il lavoro sarà realizzato a lotti. "Si comincia nel prossimo mese. Publiacqua ha detto che sarà un lavoro lungo – aggiunge Manzini – Con buona probabilità ci vorrà un anno di tempo per portarlo a termine".

Conclusa questa fase, dopo i collaudi del caso, toccherà quindi ai cittadini provvedere all’allaccio degli scarichi dei propri immobili alla rete principale, mettendo mano al portafoglio. Avrebbero già dovuto provvedere invece gli abitanti di Compiobbi, dove il collettore fognario è attivo. Una novantina le utenze coinvolte, fra condomini e case isolate. "Il Comune ha ottenuto da Publiacqua una proroga – ha detto l’assessore all’ambiente Tommaso Rossi –. Il termine è quindi slittato dal primo di luglio al 31 dicembre. Invitiamo chi ha ricevuto l’avviso in bolletta a contattare Publicqua o l’ufficio comunale competente".

Daniela Giovannetti