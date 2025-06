Nuovo intervento di mitigrazione del rischio idraulico su lungarno Diaz

Firenze, 16 giugno 2025 - Proseguono i lavori di mitigazione del rischio idraulico a cura della Regione Toscana finanziati con fondi Pnrr. Da lunedì 16 giugno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, scatterà la seconda fase dell’intervento sull’asse di lungarno Diaz-piazza Mentana. Il cantiere si sposterà verso Ponte Vecchio andando a interessare parte della piazza (resta libera solo la corsia lato hotel) e il lungarno, fino all’attraversamento pedonale di fronte all’ingresso laterale della Camera di Commercio. Dal punto di vista della circolazione saranno istituiti divieti di sosta e di transito su lungarno Diaz (da piazza Mentana a piazza dei Giudici) e su piazza Mentana (lato Camera di Commercio e lato Arno tranne la corsia davanti all’hotel). I veicoli provenienti da via dei Saponai diretti in lungarno alle Grazie dovranno utilizzare l’itinerario piazza Mentana-via Malenchini-via dei Benci. Termine previsto di questa fase 27 settembre. Sempre lunedì 16 giugno, si spiega sempre dal Comune di Firenze, inizierà l’asfaltatura in orario notturno in piazza Rodolico e via Livenza.

Si inizia su quest’ultima con restringimento e senso unico alternato tra via Amendola (Comune di Bagno a Ripoli) e piazza Rodolico. A seguire i lavori, sempre in orario 21-6, si sposteranno nella piazza. Previsto un divieto di transito tra via Livenza e via Roma (Comune di Bagno a Ripoli) per l’asfaltatura nelle corsie di immissione e uscita da via Roma; chiusa la pista ciclabile (tra via Livenza e via Cimitero del Pino); restringimento invece nella rotatoria tra via Livenza e via Cimitero del Pino. Provvedimenti previsti anche in via Livenza: interruzione della circolazione nel tratto dal numero civico 4 a piazza Rodolico (nella corsia di destra di immissione sulla rotatoria proveniente da via Livenza) mentre tra piazza Rodolico e il numero civico 4 (nella corsia di immissione su via Livenza proveniente dalla rotatoria) scatterà un senso unico alternato. Termine previsto 28 giugno.