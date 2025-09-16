L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Firenze
CronacaScavi vicino al platano. Il caso in Consiglio
16 set 2025
FABRIZIO MORVIDUCCI
Cronaca
Scavi vicino al platano. Il caso in Consiglio

I lavori in prossimità delle radici preoccupano il consigliere . Massimo Grassi: "Possibili rischi per la sicurezza pubblica". .

Timori a Scandicci per la salute degli alberi dopo che lo scorso gennaio in via Burchietti era crollato un pino secolare (FotocronacheGermogli)

Timori a Scandicci per la salute degli alberi dopo che lo scorso gennaio in via Burchietti era crollato un pino secolare (FotocronacheGermogli)

Lo scavo in prossimità delle radici di un platano in via Fattori è stato fatto in maniera adeguata? E’ la domanda che si è posta il consigliere di Scandicci Civica, Massimo Grassi, che ha presentato un’interrogazione in proposito. In via Fattori, all’angolo con via Signorini, sono in corso i lavori di sistemazione della strada più importante del quartiere. Un intervento che ha determinato anche il rifacimento dei sottoservizi e dei marciapiedi. In uno di questi scavi, la benna è scesa a fondo accanto a un platano che si trova lungo la sede stradale.

"Dalle foto – ha detto Grassi - si capisce che gli scavi sono stati effettuati a ridosso dell’apparato radicale e della ceppa dell’albero, con possibili conseguenze sulla stabilità e sulla salute della pianta. L’albero in questione si trova in una zona densamente abitata e trafficata, e un suo eventuale indebolimento potrebbe comportare rischi per la sicurezza pubblica, oltre a una perdita ambientale significativa per il quartiere". E’ ancora molto presente nella testa degli scandiccesi il crollo del pino secolare di via Burchietti, crollato qualche mese fa. Un albero imponente; cadendo fortunatamente non ha creato danni alle persone. Per questo Grassi ha presentato una interrogazione. "Vorrei sapere – ha detto il consigliere di opposizione – se siano state effettuate verifiche tecniche sullo stato di salute del platano in questione prima e durante i lavori e quali misure siano state adottate per tutelare l’apparato radicale e garantire la stabilità della pianta. Sicuramente la pianta dovrà essere monitorata nel tempo anche per prevenire rischi per la sicurezza dei cittadini, vorrei sapere anche cosa intenda fare il comune a questo proposito".

