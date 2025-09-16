Scavi vicino al platano. Il caso in Consiglio

Lo scavo in prossimità delle radici di un platano in via Fattori è stato fatto in maniera adeguata? E’ la domanda che si è posta il consigliere di Scandicci Civica, Massimo Grassi, che ha presentato un’interrogazione in proposito. In via Fattori, all’angolo con via Signorini, sono in corso i lavori di sistemazione della strada più importante del quartiere. Un intervento che ha determinato anche il rifacimento dei sottoservizi e dei marciapiedi. In uno di questi scavi, la benna è scesa a fondo accanto a un platano che si trova lungo la sede stradale.

"Dalle foto – ha detto Grassi - si capisce che gli scavi sono stati effettuati a ridosso dell’apparato radicale e della ceppa dell’albero, con possibili conseguenze sulla stabilità e sulla salute della pianta. L’albero in questione si trova in una zona densamente abitata e trafficata, e un suo eventuale indebolimento potrebbe comportare rischi per la sicurezza pubblica, oltre a una perdita ambientale significativa per il quartiere". E’ ancora molto presente nella testa degli scandiccesi il crollo del pino secolare di via Burchietti, crollato qualche mese fa. Un albero imponente; cadendo fortunatamente non ha creato danni alle persone. Per questo Grassi ha presentato una interrogazione. "Vorrei sapere – ha detto il consigliere di opposizione – se siano state effettuate verifiche tecniche sullo stato di salute del platano in questione prima e durante i lavori e quali misure siano state adottate per tutelare l’apparato radicale e garantire la stabilità della pianta. Sicuramente la pianta dovrà essere monitorata nel tempo anche per prevenire rischi per la sicurezza dei cittadini, vorrei sapere anche cosa intenda fare il comune a questo proposito".