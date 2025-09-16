Maturità e niente cellulari. L’anno zero delle quinte: "Novità da bocciare"

È un rito. La campanella che suona, i ragazzi che escono sorridenti dopo il primo giorno sui banchi. Un nuovo inizio per molti, un ritorno per altri, come gli studenti che il prossimo giugno dovranno sostenere la maturità. Per loro, in particolare, sarà un anno diverso tra il divieto di usare gli smartphone in classe (esteso anche alle superiori) e il nuovo esame.

Per cominciare la maturità tornerà a chiamarsi ufficialmente così, mentre l’altra novità sarà una commissione ridotta composta da soli cinque membri al posto dei sette precedenti: due interni e due esterni, più il presidente. Nessun cambiamento per le prove scritte, l’orale invece sarà incentrato su quattro materie, privilegiando quelle di indirizzo. Infine, i maturandi non potranno più rifiutarsi di sostenere la prova orale.

Ma cosa ne pensano gli studenti di quinta? Tommaso Greco, del liceo Gramsci, approva una commissione più piccola perché così "si risparmiano fondi che possono essere destinati ad altro". Non è d’accordo, però, sulle quattro materie all’orale "perché la prova dovrebbe comprendere tutte quelle del percorso. Poi – aggiunge – sono contrario all’obbligatorietà, perché è la privazione del diritto di protesta". Una posizione, questa, condivisa tra gli studenti dell’istituto. La ripete anche Maria Bianca Gervino, che non ha apprezzato la riduzione delle materie e il fatto che non si parta più da un documento: "Non è stimolante, sembra un’interrogazione più che un colloquio".

Dello stesso avviso anche Elena Sala, che vede il rischio di "lasciare indietro altre materie, dato che le quattro presenti all’orale verranno diffuse a dicembre". Il nuovo esame, invece, piace a Matteo Risani: "Con meno materie, ci si potrà concentrare di più e così fare meglio". Sono quasi tutti d’accordo anche gli studenti del liceo linguistico Peano, che vedono un esame più semplice. Gabriele Sardella ammette "di non aver capito molto", ma vede l’esame più semplice: "Sono contento". Guido Noferi è combattuto sull’obbligo dell’orale: "Serve, però comprendo la protesta". Mattia Morgenni, invece, parla di una "evoluzione" dell’esame, della quale "è contento", ma neppure lui è d’accordo "sull’obbligo dell’orale, perché è giusto avere la possibilità di astenermi". Bilel Khedher parla di "un cambiamento né positivo né negativo", ma anche lui afferma di "comprendere la protesta di chi non ha sostenuto l’orale".

Sull’altro obbligo, quello di non utilizzare lo smartphone, sembrano quasi tutti d’accordo. Marta Bianca: "E’ nuovo anche per i professori, non si potranno usare più nemmeno per le attività didattiche… e obbligare a non utilizzarlo invoglia a farlo". Gli studenti del Peano parlano di un ritorno al passato: "Dobbiamo imparare a vivere con gli smartphone, sono parte integrante della nostra quotidianità" dice Gabriele. E Mattia: "Il divieto non facilita l’apprendimento". D’accordo con la circolare del ministro è invece Guido che, però, vorrebbe fossero utilizzati "per scopi didattici e durante l’intervallo".

Lorenzo Ottanelli