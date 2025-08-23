Pericolo crollo per gli alberi. Chiude il giardino di via Curiel

Con una ordinanza contingibile e urgente a firma del sindaco Giuseppe Carovani, "a tutela dell’incolumità pubblica" è stata disposta la chiusura del giardino di via Curiel. La decisione è maturata dopo il maltempo dei giorni scorsi con la necessità di effettuare tutta una serie di verifiche sulle alberature presenti e stabilire eventuali interventi da mettere in atto per risolvere le problematiche presenti. In particolare, a quanto emerge dall’ordinanza, sarebbero emerse situazioni di probabile criticità all’interno dell’area verde (con la caduta, in particolare, di un albero) tale da ravvisare la necessità di eseguire specifiche indagini per appurare la situazione e valutare possibili rischi.

Per questo non è indicata al momento una data possibile di riapertura del giardino che tornerà a essere fruibile solo al termine degli interventi di messa in sicurezza: "Non possiamo dare una scadenza – dice infatti il sindaco Giuseppe Carovani – perché dovrà essere effettuata una perizia da parte della nostra consulente forestale per stabilire se anche altri alberi presenti siano a rischio e debbano essere abbattuti. Quando le verifiche saranno concluse lo comunicheremo". Il comando della polizia municipale di Calenzano è chiamato a vigilare sul rispetto dell’ordinanza. Per il maltempo dello scorso mercoledì erano caduti anche altri due alberi a Calenzano, uno sulla Sp8 e uno in via delle Bartoline per fortuna senza danni a persone.

S.N.