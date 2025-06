Crollo del ramo alle Cascine. Fuori pericolo la giovane ferita. Scatta il ’tagliando’ agli alberi

Un pomeriggio, quello di giovedì, vissuto con il cuore in gola, poi le prime notizie incoraggianti e infine, la nota, di Careggi diffusa ieri in giornata che autorizza tutti quanti a tirare un sospiro di sollieo. "Migliorano le condizioni" della 23enne colpita dalla caduta di un ramo di un albero nel parco delle Cascine informa infatti l’Azienda ospedaliero universitaria Cascine dove la giovane, originaria di Monza e in città per assistere, assieme al compagno, al concerto dei Guns N’ Roses era stata trasportata in codice rosso. La prognosi, spiegano i sanitari, "è favorevole ed è previsto un pieno recupero dopo l’intervento chirurgico eseguito per la stabilizzazione di una frattura vertebrale, fortunatamente senza conseguenze neurologiche".

L’episodio – che, per miracolo, non si è trasformato in una tragedia – si è verificato accaduto all’esterno del Visarno, sul viale della Tinaia, nonostante il calco già affollatissimo di persone in fila impazienti di assistere al guppo icona degli anni’90. Erano le 14 circa quando un enorme ramo secco ha ceduto di schianto staccandosi da un tiglio di circa 70 anni e trascinandone un altro con sé. Sotto l’albero – classificato dagli uffici di Palazzo Vecchio in classe C (rischio moderato) e in attesa di un nuovo ’tagliando’ previsto per il 21 agosto, un anno dopo l’ultimo – tra i ragazzi in coda per accedere all’area dell’ippodromo allestita per il Firenze Rocks, anche due ragazzi di Monza appunto, di 23 e 26 anni. Ad avere la peggio è stata la giovane donna che è stata soccorsa prontamente da un’ambulanza del 118, già nel parco come presidio per il concerto, e stata stabilizzata su una barella. Una scena tosta con il fidanzato in lacrime che per qualche minuto ha temuto il peggio. Ieri è stato finalmento il giorno del sollievo.

L’episodio ha comunque riacceso i riflettori sulla necessità di verificare con il massimo scrupolo le alberature della città, in particolare alle Cascine teatro in estate di eventi in grado di attirare decine di migliaia di persone in un pugno di giorni. Proprio per questo nella mattinata di ieri, informa il Comune, è scattato il controllo straordinario alla chioma delle alberature di viale della Tinaia, deciso proprio a seguito del distacco del ramo di giovedì.

I tecnici agronomi incaricati dei controlli alle alberature dalla Direzione Ambiente hanno effettuato il controllo in quota sulle prime sei piante poste su entrambi i lati del viale della Tinaia, compreso – informano ancora da Palazzo Vecchio – l’esemplare ’colpevole’ della tragedia sfiorenta. Dalle prime verifiche è emerso che le piante non presentano criticità ma a scopo precauzionale e sulla base del principio della massima cautela, è stata decisa la rimozione di un ramo di un altro tiglio presente lungo il viale.

I controlli sulle alberature di questa zona continueranno anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni i professionisti procederanno con l’analisi dei dati raccolti. Nelle more del completamento delle verifiche l’area interessata sarà mantenuta interdetta tramite transennatura. "Controlli straordinari che, come amministrazione, abbiamo deciso e che facciamo con la massima attenzione per verificare lo stato delle alberature" ha commentato la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani.

Emanuele Baldi