Centro teatrale, trasloco e polemiche. È bufera tra la maggioranza e il Pd

Scontro a colpi di post su Facebook. Nel nome della cultura, ma anche di una divisione, quella fra la maggioranza e il Pd, almeno nell’imminente difficilmente ricomponibile. Continua a tenere banco la vicenda del Centro Iniziative Teatrali, che ha ufficializzato il suo spostamento nel Comune di Signa. Una vicenda su cui la vicesindaca Federica Petti (in foto) è tornata sui social, riferendosi al Pd, "contro una gestione del partito, che per anni ha governato Campi, occupando spazi e realtà locali senza alcuna visione pluralista". E ancora: "Non è vero che l’amministrazione avrebbe messo da parte il Cit per la loro appartenenza al Pd. Una narrazione che, seppur non esplicitamente accusatoria, è chiara nel suo intento: delegittimare il nostro lavoro lanciando il messaggio che si praticherebbero ‘epurazioni’ politiche. Niente di più falso". Immediata la replica del Pd: "Ad attaccarvi è stato il consigliere Gandola e non noi. E’ stato lui a parlare di ‘epurazione’ e, con le sue parole, la vicesindaca l’ha confermato in pieno, visto che invece di rispondere nel merito non trova di meglio che attaccare il Partito Democratico". Poi la stoccata finale: "Non ci sono soggetti vicini o lontani dall’opposizione, deve guardare la professionalità e il contributo che chiunque può dare alla comunità campigiana e se c’è qualcuno che strumentalizza, questa è proprio lei. Noi non ci sottraiamo e mai ci sottrarremo al confronto, ma non accettiamo giochi di scaricabarile".