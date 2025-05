"Quegli alberi sono pericolosi". Scatta l’abbattimento a Tavarnuzze

Alcuni alberi dei giardini di via Amendola a Tavarnuzze sono pericolosi: lo ha accertato una perizia agronomica richiesta dall’amministrazione. Si tratta di alberi presenti in quest’area da anni, arrivati a un’altezza molto elevata, ma con segni che avevano fatto preoccupare i cittadini. I tecnici hanno confermato: sono a rischio e dunque vanno tolti per la sicurezza di tutti. Gli operai hanno già provvedo ad abbatterli e alla ceppatura delle basi. Queste operazioni permetteranno di preparare il terreno alla piantumazione di nuove essenze, prevista per i mesi di settembre e ottobre.

L’intervento, spiega il sindaco Riccardo Lazzerini, "si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area, con un nuovo assetto degli spazi verdi, la redistribuzione delle alberature, la riorganizzazione delle aree gioco e delle panchine". Prevista anche la sostituzione della pavimentazione in gomma smorzacaduta, "sempre nell’ottica dela sicurezza dei cittadini che è una priorità".

Analoghi interventi sono in corso alla scuola Sturiale: qui sono già stati abbattuti alcuni pini classificati come pericolosi. Anche in questo caso, è in programma la messa a dimora di nuove essenze vegetali nel periodo autunnale.

Manuela Plastina