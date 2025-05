A Firenze la festa per i 150 anni dei macellai fiorentini

Firenze, 11 maggio 2025 - Una storia fatta di passione, dedizione e amore per il proprio lavoro. Una giornata di festa, si legge in una nota, per l’Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia, nell’ambito delle celebrazioni per il suo 150/o anniversario, con un convegno, il corteo storico e una grande festa per celebrare la storia e la tradizione dell'arte dei Beccai, a cui hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, l'assessora alle tradizioni popolari del Comune di Firenze, Letizia Perini, e il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cusano, oltre ad Aristide Bucchi, presidente Catctem, decano dei macellai fiorentini, Stefano Secci, presidente dell’Unione Sindacale Esercenti Macellai Usem, e Luca Menoni, presidente Cesec e consigliere Usem, Alessandro Mugnai Presidente Centro carni alimentari.

"È stata una giornata speciale per noi, con numerose autorità accorse insieme a centinaia di soci dell'Associazione, per celebrare la nostra storia, le nostre radici, la nostra amata Firenze - ha detto Aristide Bucchi -. Abbiamo voluto rendere omaggio al lavoro che i macellai fiorentini svolgono con passione da secoli, custodendo un’arte e una tradizione profondamente radicate nella categoria. Il nostro sapere e l’amore per questo mestiere sono un patrimonio prezioso che ci impegniamo a preservare e valorizzare costantemente”.

La mattinata si è aperta con un interessante convegno dedicato al futuro del mestiere del macellaio, ospitato nel prestigioso Palazzo dei Beccai in Orsanmichele, con gli interventi della prof.sa Anna Pellegrino e del prof. Fabio Bertini e riflessioni sugli aspetti commerciali, il benessere e le buone pratiche del consumo della carne.

Il cuore della celebrazione si è poi spostato nelle vie del centro di Firenze con il suggestivo Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, seguito dalle autorità, dai Macellai in divisa, dalle Associazioni Cuochi Fiorentini e dalla Venerabile Compagnia dei Quochi, fino a raggiungere Ponte Vecchio, un luogo simbolo che un tempo ospitava le botteghe dei beccai. Proprio in ricordo di quelle botteghe, i macellai fiorentini hanno consegnato una targa all'Associazione degli Orafi, che attualmente lavorano sull’antico ponte, mentre hanno ricevuto da loro una medaglia a ricordo di questa giornata. Un momento particolarmente significativo è stato l'intervento dello storico Luciano Artusi, che ha ripercorso la storia del Ponte dei Macellai Fiorentini.

I festeggiamenti sono proseguiti in piazza Duomo con la solenne benedizione dell'Arte dei Beccai. Il corteo ha poi raggiunto Piazza San Lorenzo, dove i componenti in costume del Corteo Storico sono stati omaggiati con il simbolo per eccellenza della tradizione culinaria fiorentina: vere bistecche alla fiorentina. Autorità, Macellai e cuochi si sono poi spostati nei locali dell’Associazione in via dei Ginori dove, a conclusione dei lavori, è intervenuto il Presidentissimo e Gran Maestro Vasco Tacconi. Un ricco buffet offerto dai macellai ha poi concluso la mattinata a ricordo di questa giornata speciale. Tutti i partecipanti hanno ricevuto in dono il libro intitolato “Maladetti Beccari. Storia dei macellai fiorentini dal Cinquecento al Duemila”, un prezioso volume che ripercorre la lunga e affascinante storia della categoria presentato da uno degli autori Prof. Andrea Giuntini

“Questa splendida giornata – ha aggiunto Stefano Secci – testimonia ancora una volta il forte legame della nostra associazione con la città di Firenze. Questo evento segue la recente inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai macellai fiorentini, il 9 marzo scorso, e rappresenta la seconda tappa delle celebrazioni per il nostro 150° anniversario. I festeggiamenti culmineranno con una grande festa dedicata a tutti i nostri associati, mercoledì 24 settembre a Villa Viviani”.