I macellai fiorentini compiono 150 anni: i festeggiamenti

Firenze, 29 gennaio 2025 - Ricco il programma delle manifestazioni per celebrare la ricorrenza dei 150 anni dell'Associazione Macellai di Firenze e provincia. Tre i momenti principali: Il 9 marzo, inaugurazione mostra fotografica e messa in suffragio dei macellai; l’11 maggio, convegno sul mestiere del macellaio e corteo storico nei luoghi simbolo della storia dei macellai fiorentini; il 24 settembre, cena sociale a Villa Viviani, con rappresentazione teatrale “Intervista a sua maestà la bistecca”.

L'Associazione Macellai della Provincia di Firenze ha compiuto nel 2024 150 anni. Un traguardo molto particolare sotto il profilo storico: fu una delle prime categorie a costituire una Società di Mutuo Soccorso fra i macellai di Firenze - in un'epoca in cui di organismi di questo genere, in Toscana e nell'Italia intera, non ve n'erano molti. Rappresentava all'epoca un soggetto sociale su base professionale dotato di una cassa di previdenza interna, che introduceva elementi di protezione rispetto a malattie e infortuni dei propri membri in termini di meccanismo assicurativo e solidaristico. Sulla base di questa unicità e dei sentimenti di fierezza e di orgoglio, che hanno sempre caratterizzato l'associazione nella sua identità professionale, e dell'attaccamento alla propria comunità, che in modo altrettanto intenso ha costituito un marchio di fabbrica della professione di macellaio, l'attuale Associazione ha in programma una serie di manifestazioni, in parte già avviate. Nello scorso settembre si è tenuto infatti un convegno presso l'Accademia delle Arti del Disegno, nello storico Palazzo dei Beccai, sulla storia dell'associazionismo a Firenze e in Toscana, con un focus particolare sull'associazione fiorentina dei macellai. L'obiettivo del convegno, che si è avvalso dei migliori specialisti sulle piazze fiorentina e toscana, è consistito nell'evidenziare le tematiche della storia dell'associazionismo fiorentino, con uno sguardo all'intera regione, in un ampio arco di tempo, dall'Unità fino al secondo dopoguerra.

In parallelo l'Associazione ha messo in cantiere altre iniziative di varia natura, destinate ai propri associati e all'intera comunità cittadina e della provincia, con il fine della massima condivisione, puntando anche a un coinvolgimento dei vari soggetti della filiera della carne e di quei soggetti che storicamente collaborano con l'Associazione: allevatori, distributori, ristoratori, cuochi, veterinari, solo per citarne alcuni. A questo fine, insieme con l'Accademia della Fiorentina, ha costituito un comitato, cui ha demandato la proposta e l'organizzazione dei singoli eventi distribuiti in un ampio arco di tempo. Ognuna delle singole iniziative saranno debitamente pubblicizzate con un'adeguata comunicazione, affinché l'informazione sulla ricorrenza diventi patrimonio comune e funzioni da adeguata cassa di risonanza.

Domenica 9 marzo nella basilica di San Lorenzo alle ore 9,30 sarà celebrata una messa in suffragio dei macellai defunti. Alle ore 11,00 dello stesso giorno, è in programma l'inaugurazione di una mostra fotografica presso i locali dell'Associazione in via Ginori, cui seguirà un buffet. All'interno dell'evento verrà riproposto, con distribuzione delle copie ancora disponibili, il volume curato dall'Associazione nel 2000 “Maladetti Beccari. Storia dei macellai fiorentini dal Cinquecento al Duemila”. La mostra è il frutto di una lunga ricerca collettiva di immagini che ritraggono i macellai nei diversi momenti della propria vita professionale: al lavoro nelle proprie botteghe, nelle esperienze associative e professionali.

Domenica 11 maggio alle ore 9,30 si svolgerà una manifestazione, concepita in un'ottica di altrettanta apertura, che comprenderà un convegno, nel corso del quale si dibatteranno alcune delle tematiche principali che attengono al mestiere del macellaio e al suo contesto: da quelle commerciali, alle riflessioni sul benessere e sulle buone pratiche del consumo della carne. Seguirà uno dei riti più cari all'Associazione, il corteo storico che toccherà alcuni luoghi topici della storia dei macellai fiorentini nel centro della città, come il Ponte Vecchio, un tempo destinato ad ospitarne le botteghe.

Il terzo momento previsto è la cena sociale da tenersi mercoledì 24 settembre, come per tradizione a Villa Viviani, che costituirà il sigillo finale delle manifestazioni indette per i 150 anni. Nel corso della serata troverà spazio anche una breve rappresentazione teatrale dal titolo “Intervista a sua maestà la bistecca” a cura della Compagnia delle Seggiole. Sarà quella l'occasione per tirare le fila delle varie manifestazioni e per dare voce alle componenti operanti all'interno del mondo dei macellai.