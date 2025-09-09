La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto in moto Meteo ToscanaQuattro Hotel Elba Incidente mortaleInvestito e uccisoSalvato nel bosco
Acquista il giornale
CronacaMa gli specialisti servono. Il nuovo sos delle imprese
9 set 2025
ROSSELLA CONTE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Ma gli specialisti servono. Il nuovo sos delle imprese

Ma gli specialisti servono. Il nuovo sos delle imprese

Ci sono sempre più difficoltà a trovare tecnici e operai con esperienza. Oltre 12mila posti disponibili in provincia, però molti potrebbero restare scoperti.

Ci sono sempre più difficoltà a trovare tecnici e operai con esperienza. Oltre 12mila posti disponibili in provincia, però molti potrebbero restare scoperti.

Ci sono sempre più difficoltà a trovare tecnici e operai con esperienza. Oltre 12mila posti disponibili in provincia, però molti potrebbero restare scoperti.

Per approfondire:

Operai specializzati, tecnici e docenti: sono le figure più difficili da trovare oggi sul mercato del lavoro. È quanto emerge dall’analisi dell’ufficio studi della Camera di commercio di Firenze sui dati Excelsior-Unioncamere, che ogni mese fotografa i fabbisogni delle imprese italiane. La classifica provinciale è guidata dagli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni, con un indice di difficoltà nella reperibilità che supera il 90%, seguiti dai docenti di scuola secondaria (quasi 90%) e dagli operai delle costruzioni e manutenzioni (84%). In sostanza, quasi nove aziende su dieci che cercano queste figure non riescono a trovarle.

Al quarto posto si collocano gli addetti ai macchinari dell’industria tessile e delle confezioni (72,9%), seguiti da meccanici artigianali, manutentori e riparatori (70,5%) e dagli operai specializzati in installazione e manutenzione di attrezzature elettriche (70,2%). Scendendo nella graduatoria le difficoltà si attenuano ma restano significative: dai conduttori di veicoli a motore (51,4%) agli esercenti delle attività di ristorazione (38,3%). In generale, la ricerca di personale, soprattutto specializzato, resta un percorso a ostacoli per le imprese, con pesanti ricadute sulla capacità di produrre e innovare.

Tra settembre e novembre, in Toscana, oltre 44.000 posti di lavoro rischiano di rimanere scoperti, soprattutto per mancanza di personale qualificato. Il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del lavoro, stima infatti 91.970 nuove assunzioni in regione, ma il 48,1% dei profili richiesti è di difficile reperimento e cresce la domanda di profili tecnici e specializzati. In provincia di Firenze le opportunità di lavoro passano dalle 5.570 di agosto alle 12.170 di oggi, dato da top ten nazionale. Qui la qualità delle posizioni cresce: il 41,3% delle offerte riguarda tecnici, operai specializzati, conduttori di impianti e macchine, dirigenti. Il nodo resta quello del disallineamento tra formazione e mercato. Una recente indagine dell’Institute of Applied Economic Research ha evidenziato che, se da un lato le Pmi non trovano le figure di cui hanno bisogno, dall’altro i giovani non le disdegnano. Il problema è che c’è bisogno di percorsi formativi mirati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LavoroAssunzioni